México refuerza convenio con Cuba para atender pie diabético

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México ampliará su convenio de colaboración con Cuba en materia de salud pública, al confirmar que en 2026 se pondrá en marcha un programa especial para atender el pie diabético, una de las principales complicaciones crónicas derivadas de la diabetes.

Según explicó, la isla caribeña cuenta con un medicamento y un modelo de tratamiento que ha mostrado resultados positivos para reducir el riesgo de amputaciones, lo que representa una alternativa innovadora para el sistema de salud mexicano.

Médicos cubanos seguirán en México

Sheinbaum aseguró que el acuerdo con Cuba, iniciado en 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se mantiene vigente y continuará mientras exista déficit de especialistas en el país.

“Los médicos cubanos vamos a seguir, es un convenio establecido y tiene todo en regla. Son profesionales que atienden a los más pobres y en lugares apartados”, destacó.

De acuerdo con cifras oficiales, México cuenta con 2.4 médicos por cada mil habitantes, una cifra mayor al promedio latinoamericano (2 por cada mil), pero menor al de países de la OCDE (3.5 por cada mil).

Sheinbaum atribuyó este rezago a decisiones tomadas durante el “periodo neoliberal”, cuando se redujo el ingreso a universidades de medicina, limitando la formación de especialistas.

Actualmente, señaló, se ha incrementado de manera significativa la preparación de residentes: de 5,999 en 2011 a 18,799 en 2025.

2,700 médicos cubanos en el país

El convenio firmado en julio de 2024 permitió el traslado de 2,700 médicos cubanos a México, con el objetivo de cubrir plazas en zonas rurales y marginadas, donde los especialistas mexicanos suelen ser insuficientes.

La mandataria aclaró que la llegada de estos profesionales no sustituye a médicos nacionales, sino que responde a la necesidad de atender regiones donde la demanda es más alta.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, subrayó que el medicamento cubano contra el pie diabético será clave para la atención en comunidades con altos índices de esta enfermedad.

“Tenemos la obligación de atender a todos. Cuba es de los pocos países dispuestos a enviar médicos y compartir sus avances en salud, y lo vamos a aprovechar”, concluyó.

Comentarios