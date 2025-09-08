Cerrar X
México y EUA comparten información en materia de seguridad

Las fuerzas armadas de México y Estados Unidos alistan nuevas vías para intercambiar información ante los desafíos y oportunidades que enfrentan ambas naciones

Las fuerzas armadas de México y Estados Unidos alistan nuevas vías para intercambiar información ante los “desafíos y oportunidades” que enfrentan ambas naciones, con el objetivo de robustecer la cooperación y mejorar la respuesta conjunta en materia de seguridad y defensa.

La Secretaría de Marina informó que, del 10 al 13 de agosto de 2025, representantes de la Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en la Sesión Ejecutiva de la Junta de Intercambio de Información (ISB, por sus siglas en inglés), realizada en la Base Peterson de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, en Colorado Springs, Colorado.

En el encuentro, que contó con la presencia del Comando Norte estadounidense, se fortalecieron los procedimientos para identificar retos y oportunidades compartidas en seguridad, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a la soberanía de cada país.

Por su parte, el Comando Norte destacó que esta reunión es clave para perfeccionar los mecanismos de intercambio de información y mejorar las capacidades operativas conjuntas. Ryan S. Hogg, subdirector de Inteligencia e Información de NORAD y USNORTHCOM, dio la bienvenida a la delegación mexicana y resaltó el valor de este foro bilateral para reforzar la cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países.


