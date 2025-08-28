No habrá conferencia mañanera el 1 de septiembre: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo 1 de septiembre presentará su primer Informe de Gobierno a las 11:00 de la mañana en Palacio Nacional.

Ese día no habrá conferencia mañanera, pero iniciará con la reunión del gabinete de seguridad.

Al evento asistirán miembros de su gabinete legal y ampliado, empresarios, representantes de pueblos indígenas, trabajadores, académicos y otros sectores.

Por la noche, a las 22:00 horas, la mandataria acudirá al acto formal de toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elegidos en la reciente elección judicial.

“A las 10 de la noche creo que voy a la toma de protesta aquí, enfrente, en la Suprema Corte. Voy a la formal, a la protocolaria, ya después ellos tienen un evento y me retiro”.

Sheinbaum precisó que participará en la ceremonia protocolaria en la sede de la Corte y luego se retirará, ya que los ministros tendrán un evento posterior.

La presidenta descartó la posibilidad de manifestaciones ese día, señalando que no ha tenido conocimiento de convocatorias a movilizaciones.

