‘No se descarta espionaje de Estados Unidos’: Sedena

Luego de que algunos medios nacionales y estadounidenses señalaron de la presencia de aviones de Estados Unidos en espacio aéreo nacional, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reconoció la presencia de estos vuelos pero aseguró que no sobrevolaron en el país.

Además aseguró que solamente se detectaron dos aviones y nunca sobrevolaron el espacio aéreo nacional.

Varios periodistas que acudieron a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron: ¿Se descarta el espionaje?

‘‘Pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron, ellos no violaron el espacio aéreo nacional.Los vuelos que se han realizado, los que menciona el periódico (CNN), nosotros nada más tenemos ubicados a dos. Uno el 31 de enero y otro el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional. El avión que ha realizado los vuelos no apaga su transponder (dispositivo que recibe y responde a señales); o sea, cumple con la normatividad internacional”, explicó Trevilla Trejo.

Trevilla Trejo indicó que se tiene comunicación con el Jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el General Gregory Guillot, para mantener la coordinación entre ambos países.

‘‘Todos los vuelos civiles son controlados por AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil. Los vuelos militares los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay un Centro Nacional de Vigilancia Aérea que también está muy pendiente y en coordinación con la AFAC, y en ese sentido no hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobrevuelen el espacio nacional”, sostuvo.

Trevilla Trejo también informó que se están llevando a cabo reuniones entre comandantes de ambos países a lo largo de la frontera, con la intención de fortalecer la coordinación en materia de seguridad.

Además adelantó que, el próximo miércoles 12 de febrero, se celebrará un encuentro en El Paso, Texas, con la participación de representantes del gabinete de seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

‘‘El resto de vuelos que ha autorizado la Secretaría de la Defensa Nacional son los normales: aviones de carga que van a Centro, Sudamérica; algunos aviones que han aterrizado en el país, pero que precisamente en acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional se llevan a cabo actividades autorizadas en ocasiones por el Senado, cuando traen tropas para efectos de adiestramiento”, precisó durante la conferencia matutina, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo.

