'O dejan el PAN o nos vamos', exige Manuel Gómez Morín

"Que se acaben las designaciones, no queremos más casos como Yunes, producto de una designación y de un acuerdo en lo oscurito; no queremos más casos como un Ricardo Anaya que regresa del exterior y es senador simplemente, porque así lo determina la dirigencia; no queremos más un Marko Cortés que es presidente del partido y que es también senador y que busca ser coordinador de los senadores", señaló.