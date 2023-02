Prepara AMLO demanda contra abogado de García Luna

El mandatario mexicano detalló que tiene lista una denuncia contra el letrado que defiende al ex secretario de Seguridad, esto por supuestos daños a la moral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante su conferencia de prensa matutina que tiene pensando presentar una demanda contra César de Castro, abogado de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de México, esto por supuestos daños a la moral.

Supuestamente, fue durante el juicio celebrado en Estados Unidos contra el ex servidor público que se informó que presuntamente se había recibido dinero del narcotráfico para financiar una campaña política relacionada con López Obrador.

Debido a esto, el mandatario federal comentó que se prevé presentar una demanda contra el letrado y contra quienes resulten responsables, aunque aclaró que no tiene dinero para pagar a un abogado.

Aclaró que se buscará un abogado que cobre un porcentaje una vez concluido el juicio, y el resto del dinero 'lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón'.

Además, señaló que la demanda se presentaría no por daños a su persona si no por el cargo que representa, presidente de la República; 'no es Andrés Manuel, es el presidente de México y esto tiene que quedar muy claro'.

'No acepto que se ponga en duda mi honestidad y está de por medio que soy presidente de México', añadió el Ejecutivo.

Puntualizó también que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya analiza como proceder en Estados Unidos contra el abogado de García Luna.