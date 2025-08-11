Presenta Semar ‘Generación FIFA’, perros entrenados para Mundial

La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer a un grupo especial de cachorros denominados "Generación FIFA", quienes serán entrenados para colaborar en la detección de explosivos durante la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México.

La ‘Generación FIFA’ está compuesta por cinco camadas de cachorros Pastor Belga Malinois que desde su nacimiento han comenzado un riguroso entrenamiento.

Este proceso incluye la exposición a distintos escenarios, olores, sonidos y texturas, con el objetivo de despertar sus instintos y acostumbrarlos a los ambientes donde trabajarán, principalmente en puertos marítimos y aeropuertos.

Con gran #OrgulloNaval, presentamos a la #GeneraciónFIFA: una camada de cachorritos especial que se encuentra en entrenamiento para apoyar a la seguridad del Aeropuerto durante el #Mundial2026. ⚽️



Cada uno de ellos está siendo evaluado en zootecnia para descubrir su función y… pic.twitter.com/riTajSQgLe — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 10, 2025

En los próximos meses, los perros serán evaluados para asignarles tareas específicas. Algunos se dedicarán al patrullaje, otros a la detección avanzada de explosivos, y un grupo tendrá la misión de brindar apoyo emocional en zonas de alta afluencia durante el Mundial.

Más allá de reforzar la seguridad, la Semar destacó que estos cachorros representan un puente para acercar a la población a las labores de las Fuerzas Armadas, promoviendo una visión empática y colaborativa.

La Copa del Mundo 2026 dará inicio el 11 de junio con un partido inaugural en el Estadio Azteca, contando por primera vez con la participación de 48 selecciones.

