Cerrar X
generacion_fifa_semar_88b9ac5264
Nacional

Presenta Semar ‘Generación FIFA’, perros entrenados para Mundial

La Secretaría de Marina presentó a los cachorros ‘Generación FIFA’, entrenados para detectar explosivos en puertos y aeropuertos durante el Mundial 2026

  • 11
  • Agosto
    2025

La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer a un grupo especial de cachorros denominados "Generación FIFA", quienes serán entrenados para colaborar en la detección de explosivos durante la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México.

La ‘Generación FIFA’ está compuesta por cinco camadas de cachorros Pastor Belga Malinois que desde su nacimiento han comenzado un riguroso entrenamiento.

Este proceso incluye la exposición a distintos escenarios, olores, sonidos y texturas, con el objetivo de despertar sus instintos y acostumbrarlos a los ambientes donde trabajarán, principalmente en puertos marítimos y aeropuertos.

Captura de pantalla 2025-08-11 121754.png

En los próximos meses, los perros serán evaluados para asignarles tareas específicas. Algunos se dedicarán al patrullaje, otros a la detección avanzada de explosivos, y un grupo tendrá la misión de brindar apoyo emocional en zonas de alta afluencia durante el Mundial.

Más allá de reforzar la seguridad, la Semar destacó que estos cachorros representan un puente para acercar a la población a las labores de las Fuerzas Armadas, promoviendo una visión empática y colaborativa.

La Copa del Mundo 2026 dará inicio el 11 de junio con un partido inaugural en el Estadio Azteca, contando por primera vez con la participación de 48 selecciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Aseguran_laboratorios_y_4_9_toneladas_de_droga_en_Culiacan_9ee1aedf3f
Aseguran laboratorios y 4,9 toneladas de droga en Culiacán
EH_UNA_FOTO_52381089f0
Invierte Semar más de $100 mil millones para modernizar puertos
EH_UNA_FOTO_2025_05_31_T113051_629_844011ddba
Semar se suma al apoyo tras fuertes lluvias en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_1_9e2a2043f4
CDMX tiene 60% menos homicidios que Washington, asegura Brugada
homicidios_bajan_sheinbaum_6bc131db24
Bajan homicidios 25.3% en gobierno de Sheinbaum: Federación
EH_DOS_FOTOS_c2cbf52a57
¿Posible colaboración? Cazzu confirma reunión con Belinda
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×