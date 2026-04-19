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Nacional

Presidenta visita Centro Nacional de Supercomputación de España

Con esta visita, la mandataria federal refrendó su compromiso para reformar el servicio de la ciencia. Además, se encontró con Joan Manuel Serrat

  • 19
  • Abril
    2026

Durante su gira internacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó este domingo el Centro Nacional de Supercomputación de España (BSC) para resaltar la importancia de la ciencia y tecnología como una solución para los grandes retos.

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En compañía de su delegación, la mandataria federal visitó el centro junto al presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa Roca, y la ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para conocer sobre los procesos de la inteligencia artificial (IA) y las operaciones que gestiona uno de los supercomputadores más potentes de Europa, el MareNostrum.

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A través de redes sociales, se compartieron diversas fotografías donde se estableció la colaboración entre el  Centro Nacional de Supercomputación de España y las instituciones científicas mexicanas.

"Con la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos constatado los vínculos profundos e históricos entre Cataluña y México. En el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación hemos reivindicado la importancia de la ciencia, porque ofrece soluciones a muchos retos que tenemos. Colaboraremos para poner la tecnología al servicio de todos."

Luego de la reunión, Illa Roca destacó que con la visita de Sheinbaum Pardo se encuentran motivados para generar lazos para reformar el servicio de la ciencia.

"La presidenta Sheinbaum es una mujer a favor de la ciencia, nosotros compartimos este enfoque y esto ha facilitado la reunión. Muy contentos, con ganas de colaborar y ayudar y de decir que muchas soluciones a los problemas que tenemos hoy como humanidad vendrán de la mano de la ciencia" afirmó.

Sheinbaum se encuentra con Joan Manuel Serrat

Después de esta visita, la presidenta Claudia Sheinbaum se encontró con el cantante y compositor español, Joan Manuel Serrat.

En redes sociales, la mandataria federal compartió el siguiente mensaje: 

"Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia."

Por su parte, el intérprete de "Penelope" calificó el trabajo de la presidenta como "muy fantástico" debido a que México es un lugar donde "hacer política es algo muy difícil".

 


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