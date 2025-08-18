Cerrar X
Nacional

Prohíbe Querétaro música que haga apología del delito

El gobernador de Querétaro, informó que queda prohibido reproducir música que glorifique la violencia, haga apología del delito en eventos públicos y privados

  • 18
  • Agosto
    2025

Mediante un video en redes sociales, el gobernador Mauricio Kuri González, confirmó que en Querétaro queda prohibido reproducir o interpretar música que glorifique la violencia, haga apología del delito o promueva la cultura del crimen en eventos públicos y privados.

“Aquí no celebramos a los criminales, celebramos a la gente buena, aquí no vamos a glorificar la violencia, aquí defendemos la paz, por eso tomamos esta medida, por el presente y sobre todo por el futuro”, externó a través de un video en sus redes sociales.

Exhortó a los demás municipios a que tomen las medidas necesarias para este decreto. Agregó que la disposición aplica en plazas, auditorios, estadios, ferias, centros de espectáculos y cualquier otro espacio de acceso público.

“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces, se trata de proteger valores. De cuidar a nuestras niñas, niños y jóvenes, a nuestra sociedad, de mensajes que deforman, que seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio, la riqueza o el poder que viene del crimen”, enfatizó.

Kuri González sostuvo que Querétaro no es una isla ni está exenta de los problemas que lastiman al país, pero advirtió que su administración no estará de brazos cruzados.

Asimismo, convocó a las presidencias municipales a ampliar la aplicación de la medida a los establecimientos mercantiles y centros de entretenimiento privados, donde también, dijo, es necesario evitar la normalización de mensajes que promuevan el delito.

“No vamos a permitir que se siembre la semilla de la violencia en el corazón de nuestra gente. No lo vamos a permitir en nuestras plazas, en nuestras ferias, en nuestros auditorios o en los lugares de esparcimiento. No con el aval de este gobierno. Tenemos la responsabilidad de cuidar a Querétaro y lo vamos a hacer. Es momento de decir, juntos, ¡ya fue suficiente!”, expresó.


