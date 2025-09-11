Promete Presidencia informe sobre ventiladores del Insabi

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre los ventiladores adquiridos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en plena pandemia de Covid-19, que nunca llegaron a los hospitales y permanecieron en la aduana de Manzanillo.

Aunque reconoció no tener aún la información precisa, se comprometió a presentar un informe completo sobre la compra, la denuncia interpuesta contra la empresa proveedora y el destino de los equipos.

Cifras millonarias en observación

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el extinto Insabi tiene observaciones por más de $7,900 millones de pesos, mientras que en el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), las irregularidades ascienden a $13 mil millones de pesos.

Sheinbaum recordó que este último caso ya cuenta con denuncias penales en curso y personas detenidas.

La mandataria explicó que los mecanismos de fiscalización son complejos: primero se emiten observaciones por parte de la ASF, luego las instituciones deben responder, y si no se solventan, los casos se turnan a la Fiscalía General de la República (FGR) o al Tribunal de Justicia Administrativa.

“Vamos a ver en qué paso está lo que mencionas”, dijo al reiterar su compromiso de que la información sea pública.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, recordó que el Insabi fue creado para sustituir al Seguro Popular, pero su funcionamiento coincidió con la pandemia y posteriormente fue reemplazado por el IMSS-Bienestar, con el objetivo de centralizar la operación y reducir riesgos de corrupción.

También reconoció que la compra consolidada de medicamentos a través de la UNOPS fue fallida: no se cumplieron las metas de entregas ni pagos, lo que calificó como “un desastre”.

Concluyó que lo fundamental es evitar la opacidad en estos casos. “Nos comprometemos a traer la información puntual y que se transparente todo”, afirmó.

