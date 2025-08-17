Cerrar X
¿Quién era Camilo Ochoa, influencer asesinado en Morelos?

Camilo Ochoa, conocido en redes sociales como 'El Alucín', fue encontrado sin vida con impactos de arma de fuego dentro de un domicilio en Morelos

  • 17
  • Agosto
    2025

Camilo Ochoa, conocido en redes sociales como “El Alucín”, fue asesinado la tarde del sábado dentro de un domicilio en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temixco, Morelos. El influencer fue encontrado sin vida con impactos de arma de fuego, informaron autoridades locales.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando familiares del creador de contenido alertaron a las autoridades tras escuchar varios disparos. Testigos reportaron haber visto a un hombre salir del inmueble y huir en un vehículo. Al llegar al lugar, elementos de seguridad hallaron el cuerpo de Ochoa en el baño de la vivienda.

¿Quién fue Camilo Ochoa?

Camilo Ochoa ganó notoriedad en redes sociales gracias a su canal de YouTube “Soy Camilo Ochoa”, el cual contaba con más de 348 mil suscriptores. En sus videos y participaciones en podcasts, hablaba abiertamente sobre experiencias personales, temas relacionados con el crimen organizado y la vida delictiva en México.

En varias entrevistas, Ochoa confesó haber sido integrante del Cártel de Sinaloa y aseguró que se retiró como sicario en 2014. También narró que en 2004 fue secuestrado por un grupo criminal, cuando trabajaba en el negocio familiar de comida rápida en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Además de su carrera como influencer, Camilo era hijo de Arnoldo de la Rocha, fundador de una cadena de restaurantes, lo que le daba un perfil público relevante, especialmente en el norte del país.

Su nombre volvió a acaparar titulares a principios de este año, cuando se le vinculó públicamente con el crimen organizado a través de mensajes anónimos difundidos en Culiacán. Desde entonces, al menos seis personas mencionadas en esos volantes han sido asesinadas, según reportes de medios locales.

Las autoridades de Morelos aún no han emitido una postura oficial sobre posibles líneas de investigación relacionadas con el crimen organizado. La Fiscalía del estado ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.


