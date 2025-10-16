Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T151754_434_1978996cad
Nacional

Reciben minutas sobre Código de Fiscal y Ley Federal de Derechos

Con dichos proyectos se busca combatir la emisión y el uso de comprobantes fiscales falsos, además de actualizar cuotas por los servicios que presta el Estado

  • 16
  • Octubre
    2025

El Senado de la República informó que se recibieron las minutas con proyecto de decreto por el que se reforman el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Derechos.

A través de redes sociales, la presidenta del órgano legislativo, Laura Itzel Castillo, informó que se recibieron estos proyectos como parte del Paquete Económico para Ejercicio Fiscal de 2026.

La minuta que reforma el Código Fiscal de la Federación plantea combatir la emisión y el uso de comprobantes fiscales falsos, por lo que se busca autoridad de medios de prevención, uso de herramientas tecnológicas, nuevas facultades de comprobación, restricción y cancelación.

Mientras que el proyecto de reforma a la Ley Federal de Derechos actualiza las cuotas por los servicios que presta el Estado en funciones del derecho público y por el uso de bienes del dominio público.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T170837_310_789075b175
Se reducen 44% de descargas contaminantes del Río Bravo
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T115727_008_a08aea2d43
Seguirá cerrado Gobierno de EUA tras décimo desacuerdo del Senado
Senado_mexicano_listo_para_la_investidura_del_nuevo_Poder_Judicial_60ca39873e
Senado aprueba reforma a Ley de Amparo sin cambios de fondo
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_azteca_a6b828b05e
Cristiano Ronaldo jugaría ante México en reapertura del Azteca
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T081020_046_b55541ec9b
Rinden informe de Contraloría y Transparencia de NL
bukele_salvador_510c987416
Pide Bukele apoyo para atender animales callejeros en El Salvador
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×