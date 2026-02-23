Podcast
Nacional

FGR identifica genéticamente a 'El Mencho' y colaboradores

También se estipuló que se llevó a cabo la detención de dos posibles integrantes de la organización criminal oriunda de Jalisco

  • 23
  • Febrero
    2026

La Fiscalía General de la República (FGR) corroboró la identidad del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho" tras ser herido de gravedad durante una refriega registrada este domingo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

A través de redes sociales, la dependencia federal dio a conocer que junto al cuerpo del líder criminal, también se identificaron a tres de los colaboradores.

Esto fue lo decomisado tras el operativo en Tapalpa, Jalisco

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General de la República, se llevó a cabo el aseguramiento de los siguientes artefactos:

  • Accesorios lanzagranadas
  • Fusil Barret
  • Lanzacohetes
  • Armas cortas
  • Cartuchos
  • Granadas
  • Granadas de mortero

También se estipuló que se llevó a cabo la detención de dos posibles integrantes de la organización criminal oriunda de Jalisco, a quienes se les determinara su responsabilidad en los hechos.

Además, se mencionó que con los hechos violentos reportados a lo largo del territorio mexicano, se iniciaron un total de 57 carpetas de investigación en al menos 14 entidades.

Se presume que 37 de los casos corresponden unicamente al estado de Jalisco, por lo que los trabajos de investigación seguirán su curso hasta esclarecer lo sucedido.

Así cayó 'El Mencho'; Ejército revela cómo fue el operativo

La Secretaría de la Defensa Nacional explicó la operación desplegada en Jalisco para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

el-mencho-trevilla.jpg

El secretario Ricardo Trevilla Trejo detalló que el despliegue fue resultado de meses de inteligencia y coordinación internacional.

