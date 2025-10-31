Revocan multas por más de $6.3 mdp a candidatos por acordeones

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a 176 candidatos por beneficiarse de los llamados acordeones, tanto físicos como digitales.

El monto revocado ascendió a más de 6.3 millones de pesos, luego de resolver que no se tenían pruebas contra las acusaciones del Instituto, quienes afirmaban que los propios candidatos eran los responsables de la difusión de acordeones.

En términos similares a los expuestos cuando fue calificada la contienda, el bloque mayoritario reconoció que las guías si existieron pero no se comprobó su uso o impacto de dichos documentos.

Ante esto, la magistrada Janine Otálora critió las indagatorias del INE, por lo que propuso devolver los expedientes a fin de que se profundicen las investigaciones .Sin embargo, esto no fue aprobado por el bloque mayoritario de sus similares Mónica Soto, Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes.

El TEPJF revocó las sanciones al considerar que el organismo emitió una determinación indebidamente fundada y motivada para atribuir responsabilidad indirecta a las candidaturas por omitir el rechazo de los acordeones como propaganda indebida, sin embargo, al no constatar con una conducta infractora, no hay acción que sancionar.

Comentarios