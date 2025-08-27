Cerrar X
Nacional

Riña entre 'Alito' Moreno y Noroña desata caos en el Senado

Un reclamo por el uso de la palabra terminó en golpes entre Alejandro 'Alito' Moreno y Gerardo Fernández Noroña durante la sesión en el Congreso

  • 27
  • Agosto
    2025

Lo que inició como una discusión en la Comisión Permanente terminó en un enfrentamiento físico entre los senadores Alejandro “Alito” Moreno, del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, al cierre de la sesión de este miércoles 27 de agosto.

Mientras sonaba el Himno Nacional y se daba por concluido el segundo receso de la LXVI Legislatura, ambos legisladores comenzaron a empujarse frente a la Mesa Directiva. En la transmisión en vivo del Canal del Congreso quedaron registradas las escenas de jaloneos, manotazos y gritos.

El priista reclamó a Noroña por no cederle la palabra durante el debate, lo que detonó la confrontación. “Te estoy pidiendo la palabra”, se escuchó decir a Moreno, a lo que el morenista respondió con un “no me toques”.

Las cámaras mostraron cómo Dolores Padierna intentó contener la riña sin éxito, pues también fue empujada en el forcejeo. Incluso un asistente con playera verde trató de interponerse y terminó en el suelo tras ser aventado por “Alito”.

Pese a los intentos de salir de la pelea, Fernández Noroña fue seguido por Moreno, quien buscaba soltarle un golpe. En medio del caos, otro legislador, vestido de azul, sujetó del saco al morenista para evitar que bajara de la Mesa Directiva.


