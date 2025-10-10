Cerrar X
Nacional

Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta

Afortunadamente, a bordo del barco solo se encontraba poca tripulación, por lo que las labores de auxilio fueron bastante rápidas, por lo que no hubo víctimas

  • 10
  • Octubre
    2025

El barco "Marigalante", conocido como el "barco pirata", símbolo histórico de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, se hundió durante la tarde de este viernes, luego de que presentara una falla mecánica.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un problema en una de las bombas de achique causó una filtración a la embarcación, que sufrió daños en el casco.

Afortunadamente, a bordo del barco solo se encontraba poca tripulación, por lo que las labores de auxilio fueron bastante rápidas, por lo que no hubo víctimas o personas lesionadas, según confirmó Protección Civil Jalisco.

Cabe mencionar que el "Marigalante" todavía realizaba recorridos para que las personas pudieran vivir la experiencia en alta mar, por lo que la empresa dueña de la embarcación anunció que se dará reembolso a quienes tenían boletos para los próximos días.

Esta nave fue construida en 1987 y es una réplica del "Santa María", una de las embarcaciones en las que Cristobal Colón llegó a América en 1492. Este comenzó a operar en 1992, pesaba más de 700 toneladas de madera sólida y se convirtió en un ícono de la ciudad de Puerto Vallarta.

Para mantener vivo su legado, se anunció que entre dos y tres meses llegará una nueva embarcación.


