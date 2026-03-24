Senado analiza ingreso de tropas de EUA por seguridad del Mundial

El Senado de la República discutirá en los próximos días la posible autorización para el ingreso temporal de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a territorio mexicano, con el objetivo de participar en ejercicios de capacitación junto a personal nacional de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La solicitud fue enviada por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación y forma parte de la agenda legislativa del actual periodo ordinario.

Entrenamiento conjunto rumbo al torneo

De acuerdo con el documento turnado al Senado, los militares estadounidenses participarían en el ejercicio denominado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, programado del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.

La propuesta fue enviada directamente a la Comisión de Marina para su análisis, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso.

El objetivo central es fortalecer la coordinación y las capacidades operativas entre ambos países mediante actividades de capacitación, en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Plan Kukulkán, eje de la estrategia

Este entrenamiento forma parte de los preparativos del gobierno federal para garantizar la seguridad durante el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Dentro de este contexto, autoridades mexicanas han puesto en marcha el llamado Plan Kukulkán, una estrategia coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reforzar la vigilancia en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El plan contempla la instalación de mesas de coordinación entre dependencias federales, fuerzas armadas, autoridades locales y representantes del comité organizador.

Lee la nota completa: Anuncia Harfuch Plan Kukulkán rumbo al Mundial 2026

De acuerdo con lo informado, el operativo incluirá:

Despliegue de fuerzas federales, militares y seguridad privada

Vigilancia en estadios, aeropuertos, hoteles y zonas turísticas

Coordinación entre los tres niveles de gobierno

Uso de herramientas tecnológicas de monitoreo

Ejercicios de capacitación con apoyo internacional

Las autoridades han señalado que estas acciones buscan anticipar riesgos y garantizar condiciones de seguridad para los millones de visitantes que se esperan durante el torneo.

Por otra parte, cabe recordar que en febrero de 2026, el Senado ya había autorizado la entrada de personal militar de ese país para participar en ejercicios similares dentro de instalaciones mexicanas.

Según lo informado en ese momento, estas actividades se enfocan en el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de habilidades operativas, sin implicar despliegues de combate en territorio nacional.

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