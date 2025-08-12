Cerrar X
Senadora suplente se disculpa por evadir alcoholímetro

Nathaly Chávez, suplente de la senadora Luisa Cortés, ofreció disculpas públicas tras haber usado su cargo para evadir la revisión en un operativo alcoholímetro

Nathaly Viridiana Chávez García, suplente de la senadora Luisa Cortés, ofreció una disculpa pública tras haber usado su cargo para evadir la revisión en un operativo alcoholímetro en la zona metropolitana de Oaxaca.

El hecho ocurrió luego de que se viralizara en redes sociales un video de 40 segundos en el que se observa a Chávez García negarse a ser detenida y a permitir la inspección del vehículo en que viajaba, argumentando su fuero legislativo.

En un mensaje difundido este lunes, la legisladora suplente reconoció su responsabilidad.

“Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios que tiene nuestro movimiento”, expresó.

Asimismo, ofreció una disculpa “a todos los ciudadanos y principalmente al pueblo de Oaxaca”, y de manera especial a la senadora Luisa Cortés, quien dijo ha sido blanco de ataques mediáticos por un acto que “fue únicamente responsabilidad mía”.

"En segundo lugar, quiero ofrecer una disculpa sincera a la senadora Luisa Cortés, quien lamentablemente es la persona que ha sufrido todos los ataque mediáticos, cuando las acciones han sido solamente responsabilidad mía", aseguró Chávez.

Chávez García defendió la trayectoria de más de dos décadas de Cortés en comunidades y pueblos indígenas, y pidió que sus acciones “no sirvan como pretexto para golpetear políticamente” a la senadora.

"Les pido que estas acciones que yo cometí no sirvan como pretexto para golpetear políticamente a una persona que ha trabajado para su pueblo, que ha cumplido con los ideales de no robar, no mentir y no traicionar, quien es una persona responsable  y honesta".

Finalmente, aseguró que reflexionará sobre su comportamiento y trabajará “día a día para ser una mejor persona”.


