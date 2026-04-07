Sheinbaum alista decreto para crear Servicio Universal de Salud

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en los próximos días se publicará un decreto presidencial para la creación del Servicio Universal de Salud, una reforma que busca que cualquier persona pueda recibir atención médica en cualquier institución pública del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó la medida como un cambio de fondo en el sistema sanitario nacional.

“Va a salir un decreto presidencial… que crea el Servicio Universal de Salud en México”, informó.

El objetivo es claro: eliminar las barreras entre instituciones como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

“Cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido”, subrayó.

La propuesta permitirá que derechohabientes de una institución puedan ser atendidos en otra sin restricciones. Es decir, un afiliado al IMSS podrá acudir al ISSSTE o al IMSS-Bienestar, y viceversa.

Sheinbaum explicó que esta integración permitirá aprovechar mejor la infraestructura médica disponible.

“Si tenemos 10 tomógrafos en un estado… no se requiere tener tantos equipos para cada institución, sino que se pueden compartir servicios”, detalló.

Con ello, se busca reducir saturación en hospitales y mejorar la atención en todo el país.

Claves del nuevo modelo: datos compartidos y compensación

Para que el sistema funcione, el gobierno plantea dos pilares fundamentales:

Expediente clínico digital compartido , con autorización del paciente

, con autorización del paciente Cámara de compensación, para transferir recursos entre instituciones según los servicios prestados

“Tiene que haber bases de datos compartidas… el médico debe tener acceso al expediente médico”, explicó.

Sobre el financiamiento, agregó:

“Cuando el IMSS atiende a alguien del ISSSTE… se pasan los recursos al IMSS para no afectar sus finanzas”.

Credencialización nacional: el primer paso

Cabe señalar que el arranque del programa incluye la creación de una credencial única de salud, que funcionará como identificación y expediente clínico digital.

El proceso será gradual debido al tamaño de la población.

“Estamos hablando de más de 120 millones de mexicanos… la credencialización va a llevar más de un año”, reconoció.

Por su parte, la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el registro comenzará del 13 al 30 de abril en 21 capitales del país, inicialmente para personas de 85 años o más.

Los módulos operarán de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas.

Además, Montiel enlistó los documentos que se necesitarán para la credencialización:

Identificación oficial con fotografía

Documento probatorio de identidad

CURP certificada

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

Arranque en 2027 y beneficios clave

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, detalló que los primeros beneficios comenzarán a notarse a partir de enero de 2027.

Entre los servicios que se integrarán destacan:

Atención universal en urgencias

Embarazos de alto riesgo y partos de emergencia

Tratamiento de infartos y eventos cerebrovasculares

Diagnóstico y atención de cáncer de mama

Continuidad en tratamientos complejos como cáncer o insuficiencia renal

Vacunación universal

“En enero de 2027 ya va a haber servicios de salud que puedan compartirse”, confirmó.

Expansión progresiva hasta 2028

El plan contempla una ampliación gradual; en el segundo semestre de 2027 habrá un intercambio de servicios especializados como radioterapia, mientras que en 2028 se contará con un suministro universal de medicamentos y consultas de especialidad.

Además, la credencial sustituirá paulatinamente los carnets del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, y será válida incluso como identificación oficial.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que se trata de una transformación de largo alcance que busca garantizar el acceso efectivo a la salud.

“Es un paso histórico… avanzando hacia el servicio universal de salud”, concluyó.

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