Sheinbaum buscará extraditar capos hacia México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que buscará la extradición de varios capos de Estados Unidos, debido a que fue uno de los temas que abordó durante su reunión privada con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Al abordar el comunicado conjunto entre México y Estados Unidos, la mandataria explicó que el traslado de capos mexicanos hacia el territorio estadounidense se dio bajo una decisión soberana y con base a planeaciones que beneficien la seguridad de México.

"La decisión sobre enviar a una persona a Estados Unidos, sea por la Ley Nacional de Seguridad o la extradición es una decisión soberana. Por su puesto que, es a solicitud de los Estados Unidos. [...] pero la decisión se toma aquí en función de los beneficios de la seguridad y la paz de nuestro país.

También mencionó que durante el encuentro bilateral también se habló sobre Ismael "El Mayo" Zambada y las consecuencias de su captura, así como de su posterior traslado hacia el extranjero.

"Se hizo una exposición de cómo está la situación en el país y como hemos ido bajando los homicidios. En particular, dijimos bueno hay cierto número de estados donde tenemos mayor índice de inseguridad. En particular en Sinaloa, tiene que ver con pugna de un grupo delictivo que actuaba junto y ahora no. Eso tiene que ver con la detención de esta persona.

Recordemos que el capo fue capturado el 25 de julio de 2024 en Texas y es procesado por más de 17 cargos relacionados con el narcotráfico. Desde ese momento, inició la disputa entre grupos criminales, las cuales, aumentaron de manera significativa la ola de violencia que se vive en el estado de Sinaloa.

Afirmó que al gobierno mexicano también le interesan ciertos objetivos particulares por los que solicitaran su extradición.

“A nosotros nos interesa casos muy relevantes para México donde se pide deportación o extradición igual que ellos para allá”, finalizó la mandataria.

La presidenta destacó que México y Estados Unidos se encuentran trabajando en un equipo de alto nivel, el cual se conforma por titulares de diversas dependencias de seguridad para luchar contra el tráfico de armas y droga. Enfatizó que tanto el Ejército Mexicano como el Estadounidense puede acudir al país vecino para recibir la capacitación necesaria, en caso de que lo requiera.

Además, aseguró que una futura reunión con su homólogo estadounidense "aún no está en la agenda".

