Nacional

Sheinbaum cerrará su gira de rendición de cuentas el 5 de octubre

Sheinbaum anunció que el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México

  13
  Septiembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde informará sobre las acciones realizadas durante su primer año de gobierno.

Desde Apizaco, Tlaxcala, la mandataria explicó: “Entregamos nuestro Informe al Congreso y dirigimos un informe a la nación desde Palacio Nacional. Pero dije: ¿Por qué solo en la Ciudad de México? Hay que ir a todos los estados de la República a dar la cara, a rendir cuentas al pueblo”.

Sheinbaum destacó que ya ha visitado nueve estados y continuará hasta concluir en la capital.

Durante su visita, la presidenta resaltó el impacto de los Programas para el Bienestar, que en Tlaxcala benefician a más de 370 mil personas con una inversión de 9 mil 222 millones de pesos.

“Aquí en México, se dan los recursos a las mayorías, y cuando se riega desde abajo, como los árboles, entonces florece”, afirmó, subrayando que la economía crece al priorizar el apoyo directo a la población.

Entre los apoyos entregados en Tlaxcala se encuentran pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas educativas, fertilizantes gratuitos, programas de producción y leche, así como mejoras en infraestructura educativa y sanitaria.

Además, se impulsan proyectos de vivienda, carreteras, saneamiento del Río Atoyac, la construcción de preparatorias, un plantel de la UNRC y un campus del IPN.

Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno con el desarrollo social y económico de Tlaxcala, en el marco de la Cuarta Transformación, fortaleciendo las bases para un México más justo y próspero.


