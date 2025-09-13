Sheinbaum cerrará su gira de rendición de cuentas el 5 de octubre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde informará sobre las acciones realizadas durante su primer año de gobierno.

Desde Apizaco, Tlaxcala, la mandataria explicó: “Entregamos nuestro Informe al Congreso y dirigimos un informe a la nación desde Palacio Nacional. Pero dije: ¿Por qué solo en la Ciudad de México? Hay que ir a todos los estados de la República a dar la cara, a rendir cuentas al pueblo”.

Sheinbaum destacó que ya ha visitado nueve estados y continuará hasta concluir en la capital.

¡Que viva Tlaxcala! La transformación avanza en todo el país. pic.twitter.com/J6oCGCUZQE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 12, 2025

Durante su visita, la presidenta resaltó el impacto de los Programas para el Bienestar, que en Tlaxcala benefician a más de 370 mil personas con una inversión de 9 mil 222 millones de pesos.

“Aquí en México, se dan los recursos a las mayorías, y cuando se riega desde abajo, como los árboles, entonces florece”, afirmó, subrayando que la economía crece al priorizar el apoyo directo a la población.

Entre los apoyos entregados en Tlaxcala se encuentran pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas educativas, fertilizantes gratuitos, programas de producción y leche, así como mejoras en infraestructura educativa y sanitaria.

Además, se impulsan proyectos de vivienda, carreteras, saneamiento del Río Atoyac, la construcción de preparatorias, un plantel de la UNRC y un campus del IPN.

Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno con el desarrollo social y económico de Tlaxcala, en el marco de la Cuarta Transformación, fortaleciendo las bases para un México más justo y próspero.

