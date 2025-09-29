Cerrar X
Nacional

Sheinbaum destaca acuerdo de armas con Estados Unidos

La mandataria destacó también fortalecerán la investigación y la comunicación de ambos países para desarticular posibles redes de tráfico de armas

  • 29
  • Septiembre
    2025

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se llegó al acuerdo de armas con la visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Mencionó que después de meses de trabajo, se creó un grupo de trabajo de alto nivel para dar seguimiento a los puntos acordados, incluido el control del tráfico de armas ilegales.

“Ustedes saben que durante años, Estados Unidos no aceptó este era un problema o hizo el operativo “Rápido y furioso" con la anuencia de entonces Calderón para supuestamente poner chips en las armas y venderlas a México [...] ¿Qué hicieron estos grupos delictivos? Pues le quitaron el chip y se usaron esas armas para fortalecer a la delincuencia organizada" exclamó la mandataria

Afirmó que este acuerdo es una visión diferente para ambas naciones.

“Ahora es una visión completamente distinta. Uno de los primeros puntos es el fortalecimiento de las operaciones de las agencias en Estados Unidos, para evitar que las armas entren a México.

Resaltó que Estados Unidos requirió en numeradas ocasiones que México trabajara para detener el tráfico de drogas a su país. Sin embargo, la presidenta afirmó que ahora, el Gobierno de México solicitó el apoyo de la Unión Americana para enfrentar el trasiego de armas.

"Por primera vez, Estados Unidos reconoce que tienen que hacer operativos para evitar que esas armas entren a México", explicó.

Detalló que estos despliegues también fortalecerán la investigación y la comunicación de ambos países para descubrir la trazabilidad para identificar quién lo las vende y quien las fabrica.

Además, destacó que alrededor del 75% de las armas ingresadas a México provienen de Estados Unidos, según lo reconocido por el Departamento de Justicia.


