Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T090018_038_56dae473b2
Nacional

Sheinbaum exige acción de la ONU por Pedro Castillo

Sheinbaum exhortó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a “actuar con decisión” frente al encarcelamiento del expresidente peruano Pedro Castillo

  • 30
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhortó este viernes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a “actuar con decisión” frente al encarcelamiento del expresidente peruano Pedro Castillo, al que calificó como “un grave precedente de persecución política y discriminación” en América Latina.

El pronunciamiento se dio tras una reunión en Palacio Nacional con Guido Croxatto, abogado de Castillo, según informó la mandataria en una publicación en X, acompañada de una fotografía del encuentro.

Sheinbaum expresó, en nombre de México, su “más profunda solidaridad” con Castillo y su familia, destacando que su situación no solo es un caso individual, sino un ejemplo de persecución política que afecta la región. 

“La libertad de Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, afirmó, instando a la ONU a garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia.

Pedro Castillo, quien gobernó Perú entre 2021 y 2022, enfrenta un juicio por un intento fallido de golpe de Estado en 2022, que resultó en su destitución.

Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel de Barbadillo, donde podría enfrentar una condena de 34 años.

Este centro penitenciario, creado en 2007 para el expresidente Alberto Fujimori (fallecido en 2024), alberga también a otros exmandatarios peruanos como Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016).

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

samuel_sheinbaum_7966251bf6
Asistirá Samuel García al primer informe de Sheinbaum
Gznw_WCI_Xk_A_Adp_GM_8523c725a5
Sheinbaum arranca plan de repavimentación federal en Edomex
mexico_peru_1_1024x614_37917f9634
Perú responde que expresidente no es un perseguido político
publicidad

Últimas Noticias

Alito_Moreno_arremete_contra_gobierno_previo_a_visita_de_Marco_Rubio_8b8b2c1b73_0c3be934f9
Anuncia PRI que no asistirá a investidura del Poder Judicial
Whats_App_Image_2025_08_31_at_5_01_37_PM_836843b026
En el Tigres contra Barcelona, los recuerdos fluirán en la cancha
Whats_App_Image_2025_08_31_at_4_36_27_PM_c73eb6bd0a
Familia de manatíes sorprende a turistas en Playa Miramar
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
nl_ternium_efb3c96f66
Ternium con polvos a cielo abierto, pero asegura ‘no contaminar’
publicidad
×