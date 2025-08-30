Sheinbaum exige acción de la ONU por Pedro Castillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhortó este viernes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a “actuar con decisión” frente al encarcelamiento del expresidente peruano Pedro Castillo, al que calificó como “un grave precedente de persecución política y discriminación” en América Latina.

El pronunciamiento se dio tras una reunión en Palacio Nacional con Guido Croxatto, abogado de Castillo, según informó la mandataria en una publicación en X, acompañada de una fotografía del encuentro.

Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave… pic.twitter.com/0pAkHUQUaL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 30, 2025

Sheinbaum expresó, en nombre de México, su “más profunda solidaridad” con Castillo y su familia, destacando que su situación no solo es un caso individual, sino un ejemplo de persecución política que afecta la región.

“La libertad de Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, afirmó, instando a la ONU a garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia.

Pedro Castillo, quien gobernó Perú entre 2021 y 2022, enfrenta un juicio por un intento fallido de golpe de Estado en 2022, que resultó en su destitución.

Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel de Barbadillo, donde podría enfrentar una condena de 34 años.

Este centro penitenciario, creado en 2007 para el expresidente Alberto Fujimori (fallecido en 2024), alberga también a otros exmandatarios peruanos como Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016).

Comentarios