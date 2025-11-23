Cerrar X
Nacional

Sheinbaum inaugura Museo Casa Benito Juárez en Veracruz

Sheinbaum encabezó la inauguración del Museo Casa Benito Juárez en Veracruz, acto con el que conmemoró los 170 años de la expedición de la Ley Juárez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración del Museo Casa Benito Juárez en Veracruz, acto con el que conmemoró los 170 años de la expedición de la Ley Juárez, una de las normas fundamentales del periodo de Reforma.

A través de una publicación oficial, Sheinbaum destacó que el inmueble abrió sus puertas en el lugar donde el Benemérito de las Américas vivió y trabajó junto a su gabinete durante uno de los momentos más complejos para la República.

La mandataria subrayó que la resistencia del gobierno liberal frente a los conservadores y el posterior triunfo de Juárez representan un legado vigente que recuerda a la nación que “nunca hay que claudicar cuando se trata de defender la justicia ante los privilegios”.


