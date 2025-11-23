Sheinbaum inaugura Museo Casa Benito Juárez en Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración del Museo Casa Benito Juárez en Veracruz, acto con el que conmemoró los 170 años de la expedición de la Ley Juárez, una de las normas fundamentales del periodo de Reforma.

A través de una publicación oficial, Sheinbaum destacó que el inmueble abrió sus puertas en el lugar donde el Benemérito de las Américas vivió y trabajó junto a su gabinete durante uno de los momentos más complejos para la República.

A 170 años de la expedición de la ley Juárez, inauguramos el Museo Casa Benito Juárez, donde el Benemérito de las Américas vivió en Veracruz con su gabinete.



A 170 años de la expedición de la ley Juárez, inauguramos el Museo Casa Benito Juárez, donde el Benemérito de las Américas vivió en Veracruz con su gabinete.

La resistencia frente a los conservadores y el triunfo de Juárez y los liberales mexicanos son hazañas que nos enseñan…

La mandataria subrayó que la resistencia del gobierno liberal frente a los conservadores y el posterior triunfo de Juárez representan un legado vigente que recuerda a la nación que “nunca hay que claudicar cuando se trata de defender la justicia ante los privilegios”.

