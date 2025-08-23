Cerrar X
Nacional

Sheinbaum inaugura primera etapa del hospital ISSSTE en Acapulco

La presidenta Claudia Sheinbaum, inauguró en Acapulco la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE

  • 23
  • Agosto
    2025

Durante la gira de trabajo por Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, inauguró en Acapulco la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Luego de supervisar las instalaciones, señaló que los ocho quirófanos del hospital están completamente equipados; además, cuenta con especialidades.

“Imagínense inaugurar un hospital de estas características y calidad para el pueblo de Guerrero; sólo hace que tengamos el corazón feliz junto con ustedes. Es una maravilla.”

Ante pobladores, refirió que avanza el proceso de contratación del personal médico y de enfermería que requiere la nueva unidad hospitalaria.

La presidenta reafirmó que, desde el primero de ocrubre de 2024, ha inaugurado 31 hospitales y 12 centros de salud, obras iniciadas en el sexenio anterior.

“Y vamos por más. El pueblo de México conquistó sus derechos y no hay marcha atrás en la transformación de la vida pública del país.”

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que el Hospital Regional de Alta Especialidad será el más moderno de Guerrero.

Contará con acelerador lineal, que sirve para combatir el cáncer con precisión milimétrica; equipo de resonancia magnética de alta gama, quirófano para neurocirugía y sala de hemodinamia para atender infartos.


