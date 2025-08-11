Sheinbaum se pronuncia sobre caso del niño Fernandito en Edomex

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este lunes sobre el caso de Fernandito, un niño de 5 años asesinado en Los Reyes La Paz, Estado de México, tras ser secuestrado por una deuda de mil pesos.

Durante su conferencia matutina, calificó el caso como “muy trágico y muy doloroso” y exigió cambios en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) debido a la falta de atención pronta y expedita a la denuncia de la madre, Noemí.

“Se está investigando por la Fiscalía del Estado de México, qué fue lo que ocurrió y que no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. Es un caso muy trágico, muy doloroso. Tiene que haber cambios en la Fiscalía para que este no vuelva a ocurrir”, puntualizó la mandataria federal.

Sheinbaum destacó que la gobernadora Delfina Gómez y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, están en contacto con la familia para brindarles apoyo.

“Se está apoyando a la familia, pero lo importante es que no haya repetición de este caso, de una madre que pide apoyo a la autoridad y que por una u otra razón no se le da. Está trabajando la Fiscalía del Estado de México, la gobernadora (Delfina Gómez) está muy atenta y de nuestra parte todo el apoyo que requiera”, argumentó.

Además, subrayó la necesidad de investigar las omisiones de las autoridades y garantizar que no se repitan casos similares.

Los tres presuntos responsables, Ana Lilia “N”, Lilia “N” y Carlos “N”, están detenidos y enfrentan prisión preventiva por secuestro y homicidio.

