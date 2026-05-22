Sheinbaum sella acuerdo de comercio con la Unión Europea

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, formalizaron este viernes el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, una alianza estratégica que busca ampliar el comercio, fortalecer inversiones y profundizar la cooperación política y de seguridad entre ambas regiones.

El nuevo acuerdo abre a México un mercado potencial de 450 millones de consumidores distribuidos en 27 países europeos y actualiza el tratado firmado originalmente en el año 2000.

La ceremonia se realizó en Palacio Nacional con la presencia del presidente del Consejo Europeo, António Costa, así como integrantes de la delegación europea y funcionarios del Gobierno mexicano.

“Habrá apertura para productos agrícolas y automotrices, donde algunos productos no tendrán aranceles”, señaló la presidenta de la Comisión Europea.

Conferencia de prensa México–Unión Europea. Palacio Nacional https://t.co/iSUgLn9Upx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 22, 2026

Acuerdo abre nueva etapa comercial

Durante el encuentro, Ursula Von der Leyen destacó que el acuerdo permitirá generar empleos, reducir barreras comerciales y fortalecer la inversión entre México y Europa.

La funcionaria europea subrayó que sectores como el agrícola y automotriz tendrán beneficios directos con la eliminación de aranceles para diversos productos.

Además, adelantó que uno de los proyectos prioritarios será el fortalecimiento de la cooperación en seguridad mediante un diálogo más profundo entre ambas partes.

António Costa respalda a México

Por su parte, António Costa calificó a México como un “socio fiable” y aseguró que el acuerdo representa mucho más que una alianza comercial.

“Es una auténtica declaración geopolítica”, afirmó el presidente del Consejo Europeo al destacar que la cooperación abarcará temas de seguridad, medio ambiente y defensa de los derechos humanos.

Costa también expresó el respaldo de la Unión Europea al llamado Plan México impulsado por el gobierno federal y reconoció las acciones emprendidas por la administración mexicana contra el crimen organizado.

Sheinbaum destaca una relación de igualdad

En su mensaje, la titular del Poder Ejecutivo federal aseguró que México mantiene una relación sólida con la Unión Europea basada en principios de cooperación, igualdad y desarrollo sostenible.

“México vive una transformación profunda basada en principios claros”, señaló la mandataria. “Los tres acuerdos firmados representan más que instrumentos comerciales, representan igualdad y confianza en común, los cuales permitirán ampliar el comercio”, agregó.

Sostuvo que tanto México como la Unión Europea comparten una visión donde el desarrollo económico debe beneficiar a más sectores de la población y no únicamente a grupos privilegiados.

Asimismo, afirmó que el Acuerdo Global Modernizado y el T-MEC fortalecen simultáneamente la posición económica del país.

“Estamos revisando el tratado con Estados Unidos”, indicó Sheinbaum al adelantar que la próxima semana podría definirse la fecha para iniciar formalmente la revisión del acuerdo comercial con Washington y Canadá.

El objetivo planteado por ambos gobiernos es incrementar en 50% las exportaciones mexicanas hacia Europa para 2030, pasando de $23 mil 800 millones a $36 mil 100 millones de dólares.

Además del componente económico, el acuerdo incorpora mecanismos de cooperación en seguridad, intercambio político, sostenibilidad y combate al cambio climático.

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