Cerrar X
EH_UNA_FOTO_50_cf618605e8
Nacional

Silvano Aureoles no se presenta a su audiencia

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no se presentó a la audiencia programada para este miércoles 20 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal

  • 20
  • Agosto
    2025

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no se presentó a la audiencia programada para este miércoles 20 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, donde se le imputarían los delitos de peculado y asociación delictuosa.

La cita judicial estaba fijada a las 10:00 horas; sin embargo, únicamente acudieron su abogado, Ángel Echegaray, representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como autoridades de la Contraloría y la Fiscalía de Michoacán.

La jueza de control Patricia Sánchez Nava cuestionó al defensor de Aureoles sobre la ausencia de su cliente, pero este aseguró desconocer los motivos por los que el exmandatario estatal no acudió.

De acuerdo con la FGR, a Aureoles se le acusa del presunto desvío de 3 mil 412 millones 164 mil pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de la Policía de Michoacán durante su administración.

Según las investigaciones, junto a otros funcionarios, habría adquirido a sobreprecio los inmuebles destinados a la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

Por este caso ya han sido detenidos y vinculados a proceso cuatro exfuncionarios de su administración, entre ellos los exsecretarios de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, y de Seguridad Pública, Antonio Bernal Bustamante.

También permanecen detenidos Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSPC.

Las acusaciones que enfrentan incluyen peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_CONTEXTO_849e94a339
Caen tres por robo a influencer Alfredo Valenzuela en San Pedro
EH_UNA_FOTO_42_0fd0040de3
Muere sargento del Ejército por mina terrestre en Tepalcatepec
nl_waldo_fernandez_660c2b0b46
Hace Waldo Fernández llamado para prevenir inversiones riesgosas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T173318_216_323c72ce48
Refuerzan operativo contra Uber y Didi en Tamaulipas
82fdf71f_2cab_4691_aa84_c3e595aab360_7534e9dc24
Piden escuela para formar maestros de Educación Física
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_21_T171719_266_36da2786d1
Proponen uso de IA en inspecciones para combatir corrupción
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
nl_abrahm_vargas_metrorrey_obras_f7dd445c37
Ante el regreso a clases reabrirán los carriles exprés
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
publicidad
×