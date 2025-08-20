Silvano Aureoles no se presenta a su audiencia

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no se presentó a la audiencia programada para este miércoles 20 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, donde se le imputarían los delitos de peculado y asociación delictuosa.

La cita judicial estaba fijada a las 10:00 horas; sin embargo, únicamente acudieron su abogado, Ángel Echegaray, representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como autoridades de la Contraloría y la Fiscalía de Michoacán.

La jueza de control Patricia Sánchez Nava cuestionó al defensor de Aureoles sobre la ausencia de su cliente, pero este aseguró desconocer los motivos por los que el exmandatario estatal no acudió.

De acuerdo con la FGR, a Aureoles se le acusa del presunto desvío de 3 mil 412 millones 164 mil pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de la Policía de Michoacán durante su administración.

Según las investigaciones, junto a otros funcionarios, habría adquirido a sobreprecio los inmuebles destinados a la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

Por este caso ya han sido detenidos y vinculados a proceso cuatro exfuncionarios de su administración, entre ellos los exsecretarios de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, y de Seguridad Pública, Antonio Bernal Bustamante.

También permanecen detenidos Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSPC.

Las acusaciones que enfrentan incluyen peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.

