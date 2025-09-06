SRE: México capacitará a sus representantes en el extranjero

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de capacitación para las personas designadas como titulares en Representaciones de México en el Exterior que no pertenezcan al Servicio Exterior Mexicano (SEM).

Los cursos, impartidos por el Instituto Matías Romero, abordarán política exterior, diplomacia, protección y servicios consulares, con énfasis en la vinculación con comunidades, marco legal y gestión administrativa.

“Los lineamientos publicados son muestra del compromiso de la Cancillería de fortalecer las capacidades y conocimientos del personal de las embajadas y consulados con el fin de proteger, atender y dar el mejor servicio a las y los connacionales en el exterior.”

La SRE destacó que estos lineamientos reflejan su compromiso para fortalecer las capacidades del personal en embajadas y consulados, garantizando un servicio eficaz y de calidad para los connacionales en el extranjero.

