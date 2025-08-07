Suma México 49 muertes por golpe de calor en 2025
La actual temporada de calor en México ha causado 49 muertes y más de mil 170 casos de golpe de calor, según la Secretaría de Salud federal
La Secretaría de Salud federal informó que durante la presente temporada de calor extremo, en México se han registrado 49 muertes por golpe de calor, así como mil 171 casos confirmados.
Sonora, el estado más afectado
De acuerdo con el reporte oficial, Sonora lidera la lista con 14 defunciones. Le siguen:
- Veracruz con 8 muertes
- Chiapas y Tamaulipas con 4 cada uno
- Baja California, Quintana Roo y Tabasco, con 3
- Nayarit y Nuevo León, con 2
- Baja California Sur, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí, con una defunción cada uno
Las cifras reflejan el impacto de la exposición prolongada a temperaturas extremas en varias regiones del país.
¿Qué es un golpe de calor?
El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura tras estar expuesto al calor intenso. Es una emergencia médica que puede provocar daño neurológico e incluso la muerte.
Los síntomas comunes incluyen:
- Mareo, confusión, desorientación
- Fiebre superior a 39.4 grados
- Sudoración excesiva al principio y luego ausencia de sudor
- Enrojecimiento y sequedad de la piel
- Ritmo cardíaco acelerado y débil
- Dolor de cabeza, vómitos, convulsiones o pérdida del conocimiento
¿Qué hacer ante un golpe de calor?
Ante los síntomas, se recomienda:
- Llevar a la persona a un lugar fresco y ventilado
- Elevarle los pies y quitarle la ropa innecesaria
- Aplicar paños húmedos o hielo en axilas e ingles
- Usar ventilador o aire acondicionado
- Si la temperatura corporal supera los 40 grados, se sugiere un baño con agua fría hasta que baje a 38 grados
Es vital no provocar hipotermia y continuar monitoreando. Si la fiebre regresa en los siguientes 15 minutos, se debe repetir el tratamiento.
Además, las mascotas también pueden sufrir golpes de calor. Las autoridades recomiendan:
- Mantener agua disponible todo el día
- No sacarlas a pasear en las horas más calurosas
- Evitar que caminen sobre asfalto caliente, para proteger sus patas
Recomendaciones del Gobierno federal
Por su parte, el Gobierno federal exhortó a la población a tomar precauciones, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas, cuando el sol es más intenso. Se recomienda:
- Vestir ropa ligera y de colores claros
- Usar bloqueador solar, gorra o sombrero
- Evitar esfuerzos físicos bajo el sol
- Hidratación constante con agua o sueros
- No permanecer en vehículos cerrados
- Evitar bebidas alcohólicas
Ante la persistencia de las altas temperaturas en gran parte del país, las autoridades sanitarias reiteran el llamado a estar atentos a los síntomas de golpe de calor y actuar de inmediato ante cualquier señal.
