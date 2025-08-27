Vicepresidente de Brasil visita México para fortalecer comercio

Este miércoles el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió al vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin, quien se encuentra en el país con el objetivo de ampliar la relación comercial bilateral entre ambos países en medio de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos.

De acuerdo con De la Fuente, Alckmin se encuentra realizando una "visita de trabajo de dos días en nuestro país, en seguimiento al encuentro que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante la reunión del G7 en Canadá".

De la Fuente también informó que el funcionario brasileño sostuvo reuniones con distintos integrantes del gabinete federal, además de representantes del sector empresarial de México y de Brasil.

El también ministro de Industria y Comercio de Brasil participará en la capital mexicana en foros que reunirán a cerca de 250 empresarios de ambas naciones y será recibido este jueves por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante este miércoles, el vicepresidente brasileño también se reunió con el secretario mexicano de Agricultura, Julio Berdegué, con quien firmó un Memorando de Cooperación Agroalimentaria en temas de ciencia, tecnología, sostenibilidad, agricultura familiar, agroecología e inclusión social.

Estas reuniones son parte de las iniciativas de ambos países para ampliar y diversificar sus operaciones comerciales con el objetivo de contrarrestar los efectos en sus economías de la "guerra" arancelaria iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En 2024, el intercambio entre México y Brasil, quienes son uno y dos en el puesto de las mayores economías de América Latina, llegó a $13,600 millones de dólares, con la balanza favorable al país sudamericano, cuyas exportaciones hacia el mercado mexicano sumaron $7,800 millones de dólares.

El vicepresidente viajó acompañado de los ministros de Agricultura, Carlos Fávaro, y Planificación, Simone Tebet, así como con la viceministra de Exteriores, María Laura da Rocha, y directivos de diversas empresas y agencias estatales.

