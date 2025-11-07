Cerrar X
Vinculan al acosador de Sheinbaum por caso adicional en CDMX

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que este individuo se acerca a la presidenta para intentar besarla

  • 07
  • Noviembre
    2025

Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Uriel "N", por su presunta responsabilidad en el delito relacionado con el acoso cometido en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado martes, al exterior del Palacio Nacional.

La Fiscalía General de la Ciudad de México presentó la imputación correspondiente contra el sujeto, pero se reveló que cuenta con otra investigación en curso. 

Por esto, el hombre de 33 años, continuará bajo prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este presunto delincuente fue detenido luego de realizar tocamientos a una joven, el mismo día que fue captado por periodistas cuando acosó a la presidenta.

Imágenes mostraron el momento en el que la mandataria fue captada tomandose fotografías con varios ciudadanos, cuando un individuo la abraza para intentar besarla.

Este incidente generó indignación en redes sociales, donde usuarios exigieron identificar y sancionar al agresor, calificando el acto como acoso sexual.

 


