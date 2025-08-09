Yucatán presenta en CDMX la campaña 'Santuario Maya'

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, presentó este viernes en la Ciudad de México la campaña turística “Santuario Maya”.

Esta iniciativa busca posicionar a Yucatán como un destino integral de estadía prolongada, promoviendo el turismo comunitario, cultural y sostenible.

“Queremos que quienes visiten Yucatán se queden más tiempo y descubran todo lo que el estado tiene que ofrecer. Que conozcan sitios emblemáticos como Chichén Itzá o Uxmal, pero también que se adentren en lugares como Chacmultún, recorran nuestros Pueblos Mágicos, disfruten de nuestra gastronomía, visiten haciendas y escuchen nuestra lengua maya”, aseguró el mandatario de Yucatán.

Durante el lanzamiento, realizado en la capital del país, Díaz Mena aseguró que se trata de algo más que una simple estrategia de difusión: “Es una visión, una forma de sentir y vivir Yucatán”.

La campaña destaca la riqueza de la identidad maya viva, incluyendo sitios arqueológicos como Chichén Itzá y Uxmal, Pueblos Mágicos, gastronomía, haciendas y experiencias de lujo, bienestar y turismo de reuniones.

“Yucatán también es un lugar para reconectar con uno mismo. Ofrecemos tranquilidad, naturaleza, bienestar físico y espiritual. Es un destino completo, donde se puede cerrar un negocio en la mañana y relajarse en un cenote por la tarde”, señaló.

Además, resalta la conectividad del estado a través del Tren Maya y vuelos directos desde Mérida a diversas ciudades nacionales e internacionales.

El objetivo es atraer más visitantes nacionales e internacionales y fomentar estancias más largas para beneficiar económicamente a todas las regiones del estado.

“Hoy tenemos la gran oportunidad de mostrarle al mundo todo lo que somos, con respeto y con orgullo, y consolidar la imagen de Yucatán como un auténtico Santuario Maya a nivel global”, concluyó.

