Yucatán reporta 67 nuevos casos de gusano barrenador

La Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) informó que en Yucatán se detectaron 67 nuevos casos de gusano barrenador, con lo que la cifra total asciende a 548

La Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) informó que en Yucatán se detectaron 67 nuevos casos de gusano barrenador, con lo que la cifra total asciende a 548 desde el inicio de la contingencia sanitaria.

Entre ellos se contabilizan tres personas que resultaron infectadas y ya recibieron atención médica.

Los casos fueron confirmados en 29 municipios del estado, donde los animales afectados, bovinos, porcinos, caninos y equinos de entre dos días de nacidos y hasta 12 años, presentaron lesiones en el ombligo, la región cervical, la vulva y las orejas.

Dichas heridas suelen originarse por peleas entre congéneres, mordeduras de murciélagos hematófagos o el contacto con cercas de alambre de púas.

Mérida encabeza la lista con siete casos, seguida de Tizimín con seis; Oxkutzcab, Baca y Tunkás con cinco cada uno; Halachó y Temozón con cuatro; Cacalchén, Izamal y San Felipe con tres; y Motul, Maxcanú y Cenotillo con dos.

En tanto, Ixil, Conkal, Tekit, Yaxkukul, Chacsinkín, Mocochá, Kantunil, Kinchil, Valladolid, Sucilá, Tekax, Teabo, Panabá, Espita, Dzitás y Chichimilá registraron un caso cada uno.

La Sader exhortó a los ganaderos a mantenerse vigilantes de su ganado y reportar cualquier caso sospechoso al número 800 751 21 00, con el fin de evitar la propagación de esta plaga que, además de dañar al sector pecuario, puede afectar también a seres humanos.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es provocado por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, también llamada “mosca del nuevo mundo”, la cual deposita sus huevos en heridas superficiales de mamíferos.

En un plazo de 12 a 24 horas, las larvas emergen y comienzan a alimentarse del tejido vivo durante un periodo de cuatro a ocho días, causando graves daños.

Junto con esta especie, la llamada “mosca del viejo mundo” (Chrysomya bezziana) también puede generar miasis.

Ambas representan un riesgo sanitario de alto impacto para el ganado y, en casos aislados, para las personas.


