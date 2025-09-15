Cerrar X
Nacional

Zócalo lleno: listo para el Grito de Independencia

Previo al Grito de Independencia, el Zócalo vibró con música y danzas, destacando la primera vez que una mujer, Claudia Sheinbaum, dará el Grito

  • 15
  • Septiembre
    2025

A dos horas y media del grito de la presidenta Claudia Sheinbaum, un grupo de danzantes realizó un espectáculo para los asistentes en el Zócalo capitalino.

Posteriormente, la cantautora Alejandra Ávalos salió al escenario y comenzó su presentación entonando canciones como "El Viajero" y "Serenata Huasteca".

En el Zócalo, algunas personas han traído peluches de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, así como lonas de apoyo al expresidente y a la mandataria federal.

El Gobierno de México, en sus cuentas oficiales, difundió una fotografía del Zócalo de la Ciudad de México lleno, previo a la conmemoración del 215 aniversario del Grito de la Independencia.

Este día estamos de fiesta: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que este 15 de septiembre de 2025 "estamos de fiesta" porque no solo celebramos 215 años del inicio de la Independencia de México, sino que, por primera vez, una mujer será quien dé el grito desde el balcón de Palacio Nacional.

"Grito histórico, presidenta", escribió Rosa Icela Rodríguez en sus redes sociales.


