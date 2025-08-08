A la baja delitos en NL; San Pedro el más seguro del país

Durante el mes de julio se logró la detención de 579 personas según lo dio a conocer el Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León Gerardo Escamilla Vargas.

En la rueda de prensa de Nuevo León Informa el funcionario aseguró que el trabajo en equipo con autoridades municipales y federales permitió la disminución en las cifras de homicidios y destacó que el mes de julio ha sido el mejor mes de los últimos nueve años en materia delictiva.

Escamilla Vargas señaló que gracias a la coordinación entre el operativo Muralla y la Coordinación Metropolitana detuvieron a 579 personas, aseguraron 116 armas, decomisaron 121 vehículos de los que siete contaban con blindaje artesanal.

También durante este periodo se activo seis veces la Operación Muralla en la zona rural.

De enero a julio del 2025, Nuevo León se acumularon 471 homicidios, lo que significa cifras por debajo de la media nacional en índices delictivos alcanzando un 51 % menos respecto al año 2024.

Los municipios que registraron cifras a la baja en materia de homicidios fueron Pesqueria, Juárez, Apodaca, Guadalupe, García, Zuazua, Cienega de Flores, Salinas Victoria, Galeana y Montemorelos.

Escamilla Vargas reitero que el Municipio de San Pedro sigue encabezando la lista como el mas seguro del pais; en tanto Monterrey, Apodaca, Guadalupe, Escobedo, San Nicolás y Santa Catarina se encuentran entre los ayuntamientos seguros de México, según las encuestas del INEGI.

Comentarios