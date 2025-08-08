Cerrar X
A_la_baja_delitos_en_NL_San_Pedro_el_mas_seguro_del_pais_5b7500927a
Nuevo León

A la baja delitos en NL; San Pedro el más seguro del país

Durante el mes de julio se logró la detención de 579 personas según lo dio a conocer el Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León Gerardo Escamilla Vargas

  • 08
  • Agosto
    2025

Durante el mes de julio se logró la detención de 579 personas según lo dio a conocer el Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León Gerardo Escamilla Vargas.

En la rueda de prensa de Nuevo León Informa el funcionario aseguró que el trabajo en equipo con autoridades municipales y federales permitió la disminución en las cifras de homicidios y destacó que el mes de julio ha sido el mejor mes de los últimos nueve años en materia delictiva.

Escamilla Vargas señaló  que gracias a la coordinación entre el operativo Muralla y la Coordinación  Metropolitana detuvieron a 579 personas, aseguraron 116 armas, decomisaron 121 vehículos de los que siete contaban con blindaje artesanal.

También durante este periodo se activo seis veces la Operación Muralla en la zona rural.

De enero a julio del 2025, Nuevo León se acumularon 471 homicidios, lo que significa cifras por debajo de la media nacional en índices delictivos alcanzando un 51 % menos respecto al año 2024.

Los municipios que registraron cifras a la baja en materia de homicidios fueron Pesqueria, Juárez, Apodaca, Guadalupe, García, Zuazua, Cienega de Flores, Salinas Victoria, Galeana y Montemorelos.

Escamilla Vargas reitero que el Municipio de San Pedro sigue encabezando la lista como el mas seguro del pais; en tanto Monterrey, Apodaca, Guadalupe, Escobedo, San Nicolás y Santa Catarina se encuentran entre los ayuntamientos seguros de México, según las encuestas del INEGI.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_9ad2daece9
Confirman fecha y horario para el partido de Tigres vs Messi
Whats_App_Image_2025_08_08_at_5_46_06_PM_1_6edf8e67e2
Víctima de accidente denuncia inacción ante presunto responsable
Whats_App_Image_2025_08_08_at_3_33_34_PM_ef9755abb1
Seguridad registra 25 reportes diarios por violencia de género 
publicidad

Últimas Noticias

New_york_times_square_terabass_e99a2328a2
Tres heridos en un tiroteo en Times Square, Nueva York
gignac_tigres_lesion_ff8425baff
Gignac vuelve a marcar con Tigres tras 275 días
Gx4m_KW_Wc_A_Am_X_Hs_e8a879b622
Tigres golea 7-0 al Puebla... ¡y es superlíder!
publicidad

Más Vistas

Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
nino_matan_edomex_47788c761a
Matan a menor por deuda de sus padres; debían mil pesos
Fortalece_ARDEC_A_C_su_labor_con_entrega_de_aparatos_ortopedicos_3b9d71af00
Fortalece ARDEC A.C su labor con entrega de aparatos ortopédicos
publicidad
×