Nuevo León

Abre San Pedro escuela de iniciación artística con aval del INBAL

Este proyecto cultural ofrecerá formación especializada y gratuita para niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 13 años

  • 16
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de transformar la educación artística en la región, el municipio de San Pedro Garza García anunció el lanzamiento de “Los Nogales”, una Escuela de Iniciación Artística asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Este ambicioso proyecto cultural, con sede en la Casa de la Cultura San Pedro, ofrecerá formación especializada y gratuita para niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 13 años.

Los Nogales propone un proceso educativo estructurado con una duración de tres años. El programa contará con música, danza, teatro y artes visuales.

Además de docentes especializados bajo lineamientos del INBAL y evaluación académica y acompañamiento permanente por periodos semestrales.

La capacidad de atención será de 60 menores por semestre.

El alcalde Mauricio Farah destacó que esta iniciativa refuerza el liderazgo cultural del municipio, honrando el legado histórico de San Pedro y el impulso que en vida dio Mauricio Fernández a las artes.

“En San Pedro no solamente somos referente nacional en materia cultural por lo que hemos impulsado históricamente y por lo que en vida promovió el ingeniero Mauricio Fernández, sino también por la calidad y el compromiso cultural de nuestra ciudadanía”, expresó Farah.

“Para nosotros es muy importante seguir impulsando programas como este, que no solo nutren el espíritu y el corazón, sino que fortalecen el desarrollo individual de cada participante. Para todos los sampetrinos, esto es motivo de orgullo”.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Alejandra Álvarez, subrayó que esta apertura consolida una política pública donde el arte es visto como una herramienta de formación integral y cohesión social.

Los interesados pueden solicitar detalles sobre el ingreso escribiendo al correo: eiaalosnogales@sanpedro.gob.mx.


