Accidente en la Carretera Nacional en Linares deja un muerto
Un trágico accidente vial se registró este sábado en la Carretera Nacional, donde una persona perdió la vida y varias más resultaron lesionadas
- 06
-
Septiembre
2025
Un trágico accidente vial se registró este sábado en la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 174, en el municipio de Linares, Nuevo León, donde una persona perdió la vida y varias más resultaron lesionadas.
De acuerdo con los primeros reportes, el percance involucró a una camioneta Dodge Journey con placas del estado de Nuevo León.
Testigos señalaron que el conductor perdió el control de la unidad, salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado en los camellones centrales de ambos carriles de circulación.
Las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida, debido a que se priorizó la atención de emergencia a los lesionados.
Personal de auxilio y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para atender a las víctimas y realizar las labores correspondientes.
