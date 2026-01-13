Podcast
Nuevo León

Accidente laboral termina con trabajador lesionado de una pierna

La Secretaría de Movilidad ya comenzó las investigaciones del suceso para deslindar responsabilidades, y se mantendrá al pendiente de la salud del trabajador

  • 13
  • Enero
    2026

El gobierno de Nuevo León informó que un trabajador que sufrió un accidente durante las labores de construcción del Proyecto de Retornos del Paso Superior Vial de la avenida Miguel Alemán, además, ya comenzaron con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana detalló que este suceso ocurrió durante la descarga de una tubería para el parapeto metálico de la obra, cuando el responsable de las maniobras sin indicaciones o autorización decidió mover uno de los soportes que aseguraba la carga, por lo que los tubos cayeron desde la plataforma del camión que los transportaba, debido a esto, el maniobrista cayó de la unidad y un tubo terminó sobre su pierna izquierda. 

De inmediato acudió personal de Protección Civil de San Nicolás hasta el tramo de la construcción, ubicado en la avenida Miguel Alemán, en su cruce con la avenida Rómulo Garza, para auxiliar al trabajador, a quien se le dio atención pre hospitalaria, para posteriormente trasladarlo a un nosocomio.

La zona del puente fue despejada totalmente y se habilitó un carril para la circulación vehicular, con el fin de mantener el flujo en esta congestionada zona.

Por el momento no se ha emitido un diagnóstico oficial sobre la salud del trabajador, quien presenta lesiones en su pierna y serán los médicos quienes oportunamente informarán su estado de salud.

La Secretaría de Movilidad ya comenzó las investigaciones del suceso para deslindar responsabilidades, y se mantendrá al pendiente de la salud del trabajador.


