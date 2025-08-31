Acelera Guadalupe fumigación y deshierbe de escuelas

El gobierno de Guadalupe aceleró este fin de semana las labores de fumigación y deshierbe en varias escuelas públicas, previo al inicio de clases del ciclo escolar 2025-26.

El director de Salud Preventiva municipal, Luis Manuel López, informó que estas acciones beneficiarán a más de 15,000 alumnos de educación básica, quienes volverán a las aulas este lunes 1 de septiembre.

Además, el funcionario mencionó que esta campaña continuará durante los próximos 15 días y espera concluir con el total de escuelas del municipio durante los próximos 30 días.

“En los próximos 15 días acudiremos a más de 40 escuelas, por día se trabajará en 2 planteles para llegar durante el primer mes del ciclo a todas las escuelas de Guadalupe. Gracias a la colaboración transversal con el sector privado, la ciudadanía y el sector salud, hemos logrado una reducción muy significativa en los casos de dengue este año; sin embargo, no hay que bajar la guardia”, externo.

Finalmente, y con el pronóstico de lluvia para la siguiente semana, Luis Manuel López exhortó a los padres de familia a extremar precauciones con sus hijos contra los mosquitos.

Así puedes prevenir la propagación de mosquitos en tu casa

1. Elimina los criaderos de mosquitos:

Vacía y limpia recipientes con agua estancada: Los mosquitos ponen sus huevos en agua estancada. Revisa y vacía al menos una vez por semana cualquier objeto que pueda acumular agua, como baldes, macetas, platos de macetas, llantas, juguetes, bebederos de mascotas, o incluso recipientes de aire acondicionado.

Cuida tus plantas: Cambia el agua de los floreros y de las plantas que crecen en agua con frecuencia.

Si tienes una piscina o estanque, mantenlos limpios: Asegúrate de que el filtro funcione correctamente y de aplicar cloro al agua.

2. Crea barreras físicas:

Instala mosquiteros en puertas y ventanas: Esta es una de las formas más efectivas de evitar que los mosquitos entren a tu casa. Revisa y repara cualquier agujero que puedan tener.

3. Usa repelentes e insecticidas:

Repelentes personales: Usa repelentes de insectos aprobados por la EPA (Agencia de Protección Ambiental). Sigue las instrucciones de la etiqueta y vuelve a aplicarlo según sea necesario. Hay diferentes tipos de ingredientes, como el DEET, la picaridina y el aceite de eucalipto de limón.

Repelentes naturales: Algunas plantas, como la citronela, la albahaca, la lavanda, la menta y el romero, tienen un aroma que repele a los mosquitos. Puedes colocar macetas de estas plantas cerca de puertas y ventanas. También se pueden usar aceites esenciales de estas plantas en difusores.

