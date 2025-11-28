Cerrar X
Nuevo León

Afecta neblina vialidad en Paseo de los Leones

La neblina generó serias complicaciones viales en Paseo de los Leones, Monterrey, La baja visibilidad obligó a los conductores a disminuir la velocidad

  • 28
  • Noviembre
    2025

Este viernes amaneció con serias complicaciones viales sobre la avenida Paseo de los Leones, donde la actividad vehicular se vio comprometida, especialmente en los carriles con dirección al oriente de la ciudad.

Decenas de automovilistas avanzaron a vuelta de rueda debido a la presencia de neblina a lo largo de toda la vialidad. No obstante, en el tramo hacia el poniente, a partir de la rotonda de Las Casas en dirección al poniente, el fenómeno se intensificó, volviéndose más denso y dificultando aún más la circulación.

La baja visibilidad obligó a los conductores a disminuir la velocidad, lo que generó un congestionamiento mayor al habitual.

Diferencia entre niebla y neblina

De acuerdo con la explicación técnica, la diferencia entre niebla y neblina radica en el nivel de visibilidad y en la densidad de humedad que contienen.

Cuando el fenómeno limita la visibilidad a un rango cercano a los mil metros, tanto en vertical como en horizontal, se considera niebla, de mayor espesor.

En cambio, si la visibilidad horizontal supera ligeramente el kilómetro, se clasifica como neblina, menos densa pero igualmente capaz de afectar la conducción.

La capa brumosa se mantuvo suspendida a baja altura, difuminando las luces de los vehículos, borrando también parcialmente el paisaje.

Recomendaciones para los automovilistas

* Reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos.
* Encender las luces bajas; evitar las altas para no provocar reflejos.
* Usar intermitentes.
* Evitar frenar bruscamente.
* Mantener las ventanas ligeramente abiertas.
* Salir con tiempo adicional ante los posibles retrasos.


