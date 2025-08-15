Afectados de Trínitas alistan demanda para recuperar $442 mdp

Al reunirse esre jueves con un grupo de alrededor de 70 afectados por la financiera Trínitas, abogados que buscan representarlos informaron que el jueves 21 de agosto podrían presentar la solicitud de concurso mercantil.

El grupo, según señalaron, representa más de $400 millones de pesos en inversión, equivalente al 16% del fondo total estimado en riesgo, de $2,500 millones de pesos.

Los litigantes advirtieron que no presentar una demanda colectiva debilitaría a quienes intenten recuperar sus inversiones de manera individual. Se calcula que alrededor de 400 empresarios fueron defraudados por esta Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), con sede en Nuevo León, mediante un presunto esquema piramidal o Ponzi, ofreciendo rendimientos de entre 14% y 19%.

Tras la segunda reunión entre los afectados y el despacho Guerra González y Asociados, el abogado Jaime René Guerra detalló que buscarán que la empresa entre en concurso mercantil con el objetivo de recuperar pasivos.

Destacó que este proceso de quiebra marcaría la pauta para la división de bienes, limitando las acciones legales de los inversionistas que opten por la vía individual, además de restar peso ante las autoridades.

“Aquellos que quieran irse por el lado individual podrán hacerlo; lo que sucede es que, si entramos con el concurso, el laudo individual no podrá ejecutarse, ni embargar o rematar bienes, porque tendrán que ir a cobrar dentro del concurso. Las autoridades ponen más atención en este tipo de problemas y, entre más gente se una, más fuerza tendremos”, afirmó Guerra.

La reunión, celebrada en el Club Industrial, fue encabezada por Jaime René Guerra y el abogado Jesús Armando Treviño. A pregunta expresa, señalaron que aún esperan que se sumen más inversionistas, pero que, por ahora, cuentan con 72 afectados que concentran un pasivo de aproximadamente $442 millones de pesos.

Guerra precisó que la demanda colectiva entraría en una primera fase el 21 de agosto, con la solicitud de que la empresa sea declarada en concurso mercantil y se revisen los bienes disponibles.

“Tenemos como fecha de inicio el 21 de agosto, el día ‘D’, para presentar todos los documentos de quienes nos contraten. Al momento, el pasivo conjunto asciende a $442 millones de pesos y contamos con 72 inversionistas ya integrados”, señaló.

Después de la revisión de bienes, la segunda fase será buscar la mediación con el propietario de Trínitas S.A. de C.V., Jorge Olvera Rodarte; si no se logra un acuerdo, la Sofom entraría en estatus de quiebra.

Primeros reclamos son $275 millones

Las ocho denuncias penales que se han presentado ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reclaman, hasta el momento, un monto global de $275 millones de pesos.

Estas denuncias son parte de las hasta 28, entre penales y mercantiles, que se han presentado contra la financiera del sampetrino Jorge Olvera Rodarte, cuyo monto total en riesgo, según estimaciones, es de hasta $2,500 millones de pesos.

En las denuncias presentadas hasta el momento, los afectados afirmaron ante la FGJNL que tienen información que indica que Financiera Trínitas no tenía autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir dinero de inversionistas, sólo para hacer préstamos a pequeñas y medianas empresas.

“Así bien, en fecha 2 de junio del año 2025, el directivo de Trínitas comentó a las víctimas el hecho de que no podría pagar los intereses ni regresar el capital invertido al estar en un estado de insolvencia.

“Por lo que las víctimas decidieron buscar información acerca de la financiera, percatándose de que no cuenta con facultades ni autorización legal para recibir o captar inversiones ni pagar dividendos, ya que las Sofom solamente pueden prestar dinero; es decir, no pueden recibir inversiones y pagar rendimientos, causándole un daño patrimonial”, dice una ficha de la FGJNL.

Según el dato, las inversiones de los denunciantes se realizaron mediante contratos de préstamos desde el año 2012.

“Se decidió invertir diversas cantidades, esto mediante contrato privado de préstamos, encontrándose sustentadas dichas inversiones mediante pagaré de representantes de la empresa Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, ENR”, señala la misma.

Insolvencia inició desde hace un año

Aunque los incumplimientos de pagos iniciaron entre diciembre y enero pasados, inversores de Trínitas sospechan que desde hace más de un año empezó la insolvencia de la financiera que fundó y dirigía Jorge Olvera Rodarte.

Y es que, desde julio del año pasado, Olvera Rodarte les dijo a muchos inversores que a Trínitas iba a entrar “muchísimo dinero” de un fondo de inversiones de Singapur.

Olvera dijo que eran $250 millones de euros los que entrarían al fondo, por lo que cualquier inversor podría recuperar su dinero. Eso nunca ocurrió, según afectados entrevistados por El Horizonte, por lo que, en realidad, Olvera estaba preparando el terreno para empezar con los impagos.

“Desde el año pasado, Jorge Olvera estuvo diciéndonos a muchos inversores que había logrado un acuerdo con un fondo de inversión en Singapur y que le iban a inyectar $250 millones de euros a su empresa, y que ya estaba a punto de suceder, y que cualquier inversor que quisiera sacar todo su dinero lo iba a poder sacar porque iba a entrar ese dinero del fondo.

“Lo hizo cuando todavía estaba pagando interés a tiempo. Yo creo que estaba preparándose desde ese entonces a lo que iba a pasar porque, pues, eso fue hace un año y un mes”, dijo uno de los afectados.

