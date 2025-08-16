Afinan Guadalupe y Monterrey detalles rumbo al Mundial

Con menos de 300 días para que inicie la Copa del Mundo, los gobiernos de Guadalupe y Monterrey se reunieron con representantes de FIFA para continuar afinando detalles rumbo a la mayor fiesta del fútbol.

La reunión fue encabezada por el alcalde de Guadalupe, Héctor García, y el edil regio, Adrián de la Garza; además, acompañaron funcionarios estatales y federales, junto con gente del órgano rector del balompié; además del presidente de administración de Rayados, Pedro Esquivel.

“Quiero ratificarles que Guadalupe siempre será un facilitador; nunca seremos un obstáculo, de manera intencional o no. Todo lo que podamos hacer para que todos ganemos lo haremos, porque buscamos que Nuevo León sea reconocido internacionalmente”, afirmó García García.

“Ahorita, tenemos que trabajar por Nuevo León, por México, por Monterrey, por los diferentes municipios, y tenemos toda la disposición; tenemos que ser serios, ordenados y colaborativos con los diferentes gobiernos”, dijo De la Garza Santos.

En el marco de los 300 días previos al Mundial, el cabildo de Guadalupe continúa con la rehabilitación de los alrededores del estadio, pues se realizarán obras sobre la avenida Exposición, donde se instalará el Corredor Verde que conectará el Metro con el estadio de Rayados.

El Estadio de Rayados tendrá cuatro partidos del Mundial: tres de Fase de Grupos y uno más en Elminatorias; además, uno más del Repechaje Internacional.

