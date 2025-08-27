Alertan expertos sobre peligros de invertir en Sofomes y Sofipos

Para no terminar “bailado” como ahora apunta que ocurra con los inversionistas de la firma Capital Tech Financial, expertos llamaron a la población a no invertir en figuras como las Sofomes o Sofipos, que son entidades financieras que, por su misma naturaleza, ponen en riesgo el capital de quienes confían en ellos.

En cambio, recomendaron optar por figuras que sí están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y cuyo capital está respaldado en el Banco de México (Banxico), como son las Fintech y la banca tradicional, pues son opciones “serias”.

Y es que en los últimos días, casos como el de Capital Tech Financial han sacudido a los regios que suelen invertir en fondos de riesgo, pues se han quedado sin flujo de dinero para cubrir los altos intereses y los vencimientos de capital, lo que incluso ha derivado en demandas de concurso mercantil y hasta penales.

Estos casos han puesto en riesgo fondos de hasta casi $5,000 millones de pesos en los años 2024 y 2025.

Tan solo Capital Tech Financial, de Rogelio de los Santos Calderón, tiene en riesgo $815 millones de pesos, y Trínitas, de Jorge Olvera Rodarte, $2,500 millones de pesos.

Expertos como el economista Carlos Peña explicaron las diferencias que hay entre las llamadas Sofomes, Sofipos y las Fintech, y los riesgos asociados.

Una Sofom es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, la cual es una figura legal mexicana regulada por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC).

Las Sofomes no captan ahorro del público, es decir, no reciben depósitos, y se dedican principalmente a otorgar créditos, arrendamiento financiero y factoraje.

Hay dos tipos: la SOFOM ENR (Entidad No Regulada), que no está bajo supervisión directa de la CNBV salvo en temas de prevención de lavado, y la SOFOM ER (Entidad Regulada), que está vinculada a un banco o grupo financiero y sí es supervisada.

Las Sofipos son una Sociedad Financiera Popular, una figura legal mexicana regulada por la CNBV y la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Estas sí pueden captar ahorro del público (cuentas, depósitos, inversiones) y también otorgan créditos, préstamos y productos de inversión.

Sus operaciones están respaldadas por el Fondo de Protección (similar al IPAB de los bancos), lo que da seguridad a los ahorradores.

Ejemplo de estas son las cajas populares o financieras comunitarias que ofrecen cuentas de ahorro e inversión.

El riesgo en este caso es que sus deudores no paguen y se queden sin dinero para cubrir sus compromisos, que es lo que presuntamente ocurrió con Trínitas y ahora con Capital Tech Financial.

En tanto, las Fintech son empresas de tecnología financiera, reguladas bajo la Ley Fintech (2018) y la CNBV.

Según Peña, las Fintech no son una figura legal específica como Sofomes o Sofipos, sino un marco para regular plataformas tecnológicas.

En México, los principales tipos son las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), como wallets tipo Mercado Pago o Clip, y las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC), como crowdfunding, ejemplo Kubo Financiero o PlayBusiness.

Ejemplo de estas son las plataformas de pago, préstamos P2P, crowdfunding y wallets digitales.

‘Epidemia’ de fraudes expone falla regulatoria

La “epidemia” de fraudes financieros se presenta ante la ausencia de labor de prevención de entes regulatorios como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Expertos señalan que el organismo ha dejado de realizar acciones de supervisión como corresponde, y eso ha propiciado estos errores.

“Cada caso es diferente, y en algunos sí hay regulación de la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), la cual desde hace tiempo ha hecho mal su chamba. Ellos supervisan, regulan, son la plataforma regulatoria; ya parte es de vigilancia y supervisión, ¿dónde quedó la CNBV?, las auditorías, de investigación, de prevención”, comentó Carlos Peña, financiero certificado y director general de ALOM W Management By Open, en entrevista con El Horizonte.

Y agregó: “Entonces, lo que ha ocurrido en semanas recientes es que hubo un descuido en su obligación, que es la vigilancia y supervisión, que son para prevenir, no para tapar pozos; son demasiados errores, son las casas de bolsa, las Sofomes, Sofipos”.

Además, recalcó que la CNBV es una figura reguladora para supervisar y regular todas las sociedades: bancos, casas de bolsa, Sofomes, entre otras.

“Una Sofom debe tener un fondo de protección, pero a la falta de vigilancia y supervisión, pues las deudas ahora son de $800 o $1,000 millones, y también es muy importante el tipo de contrato que firman, si es mercantil o de inversión, entre otros. Hay una epidemia de fraudes, pero no solamente son responsables las Sofomes; atrás hay una falta de seguimiento y supervisión por parte de la CNBV”, reiteró.

Al hablar de Nuevo León como mercado afectado por este tipo de prácticas, dijo que esto ocurre porque se presentan más casos de fraudes o incumplimientos, principalmente porque es el estado con mayor número de clientes y con el ingreso per cápita más alto del país.

“Es decir, al contar con mayor número de empresas, mayor flujo de capital y una actividad económica más intensa, también se incrementa la probabilidad de conflictos financieros y comerciales”, explicó.

Este martes, El Horizonte publicó que, por prestarle dinero a empresas insolventes, la Sofom regia Capital Tech se quedó sin fondos y no le pudo pagar intereses ni capital a sus acreedores, por lo cual solicitó el concurso mercantil a fin de tratar de cubrir algo de la millonada que le confiaron.

Según asesores legales de los afectados consultados por El Horizonte, se estima que son $815 millones de pesos lo que se le adeuda a 135 inversionistas.

Con esto, entre 2024 y 2025 suman seis grandes casos de Sofom que caen en la insolvencia, con un monto aproximado de $4,535 millones de pesos.

