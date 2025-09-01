Cerrar X
Nuevo León

Anuncia Escobedo inversión de $775 millones de pesos de Walmart

El alcalde Andrés Mijes anunció la inversión de Walmart en ocho proyectos comerciales en el municipio, que generarán empleos y fortalecerán la economía local

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes anunció una inversión de más de $775 millones de pesos de Walmart México para el desarrollo de ocho nuevos proyectos comerciales en el municipio.

Durante la reunión con Javier Treviño Cantú, Rodrigo Flores Amezcua y Alvin Arzate de Walmart, el alcalde Mijes destacó que esta inversión refleja la confianza de la iniciativa privada en el crecimiento de Escobedo. 

Mijes detalló que estos proyectos se concretarán en un periodo de dos años e  incluye la apertura de un Walmart en la zona oriente, un Sam’s Club en el sector Mirasur, cinco Bodegas Aurrera Express y una Bodega Aurrera.

Por su parte, los directivos de la empresa subrayaron que estos proyectos impulsarán la economía local y la creación de empleos directos e indirectos, además de acercar productos y servicios a miles de familias de Escobedo.

De acuerdo con el mandatario municipal, estos proyectos se alinean con la visión que busca el crecimiento equitativo y la generación de bienestar para la población. 

Con esta inversión, agregó el edil, que Escobedo es un municipio competitivo y con condiciones propicias para recibir inversiones de gran magnitud que impacten de manera positiva.


