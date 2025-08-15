Cerrar X
Nuevo León

Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra

El Corredor Verde será un tramo de 550 metros lineales con banquetas amplias, mejor iluminación, bancas, mobiliario urbano, arborización y accesibilidad

  • 15
  • Agosto
    2025

El municipio de Guadalupe anunció que la avenida Exposición permanecerá cerrada por dos meses, pues en esta vía se construirá el Corredor Verde que conectará la estación del Metro homónima con el Estadio del Monterrey, esto como parte de la inversión para el Mundial de 2026.

Este cierre comenzará el lunes 18 de agosto con el sentido de sur a norte y una semana después se realizará el bloqueo completo del camino, anunció el director de Ingeniería Vial del municipio, José Ángel Ponce.

“El cierre de la avenida Exposición se tiene contemplado para iniciar con el proyecto Corredor Exposición, el cierre para esta primera semana a partir del lunes es desde la avenida Benito Juárez hasta su incorporación a la avenida Las Torres en su circulación de Sur a Norte”, describió.

whatsapp-image-2025-08-15-at-15.51.46-(2).jpeg

La obra estará claramente señalizada y en ella habrá elementos de Tránsito para apoyar en direccionar a los automovilistas hacia vías alternas, pues es una avenida importante para conectar al municipio con otros.

El Corredor Verde será un tramo de 550 metros lineales con banquetas que serán de 4.4 metros de ancho yendo de sur a norte y de 2.50 metros en sentido inverso, esto para facilitar la alta afluencia de personas que habrá durante la justa mundialista y partidos de Rayados en general.

Aunado a la ampliación de las banquetas, se realizará una repavimentación, se mejorará la iluminación de la zona, se colocarán bancas, mobiliario urbano, arborización y se garantizará la accesibilidad para personas con diversidad motriz.


