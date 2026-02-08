Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
VACUNAS_26_2_e8b036ddab
Nuevo León

Aplican 7 mil 500 vacunas en campaña en Monterrey

Alrededor de 7 mil 500 dosis de vacunas han sido aplicadas como parte de la campaña 'Vacunaciones que Resuelven', impulsada por el Gobierno de Monterrey

  • 08
  • Febrero
    2026

Alrededor de 7 mil 500 dosis de vacunas han sido aplicadas como parte de la campaña “Vacunaciones que Resuelven”, impulsada por el Gobierno de Monterrey en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón.

La funcionaria destacó que la visión del alcalde Adrián de la Garza en materia de salud es priorizar la prevención, por lo que se promueven jornadas que acerquen servicios médicos gratuitos a personas de todas las edades en distintos sectores de la ciudad.

Alta participación ciudadana

La campaña, enfocada en la aplicación de vacunas contra el sarampión e influenza, comenzó a finales de enero y ha registrado una alta afluencia durante la presente semana.

VACUNAS 26-3.jpeg

Barrón detalló que tan solo este sábado se aplicaron más de 2 mil 500 dosis y estimó que, de mantenerse la participación, podrían alcanzar cerca de 10 mil vacunas al cierre del fin de semana.

Brigadas en distintos sectores

Este sábado, la brigada se instaló en la explanada de la Plaza Zaragoza, donde se ofrecieron de manera gratuita las vacunas, priorizando a niñas y niños por ser uno de los grupos más susceptibles a contagios.

Asimismo, la secretaria adelantó que la campaña continuará en sectores como Cumbres, Puerta de Hierro y Satélite, cuyas fechas y ubicaciones serán anunciadas a través de las redes sociales oficiales del municipio.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Monterrey de acercar servicios de salud a la ciudadanía y fortalecer la cultura de la prevención.

Las autoridades invitaron a la población a acudir a completar o actualizar su esquema de vacunación y contribuir al bienestar colectivo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

humbe_363b79ed40
Inicia Humbe su gira con un lleno total en la Arena Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_09_at_1_38_17_AM_e2468a9eef
Sheinbaum anuncia inversiones en vivienda, salud y educación
Whats_App_Image_2026_02_09_at_12_51_01_AM_2066f37c4e
Impulsa Claudia Sheinbaum el boxeo nacional desde Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_30_71fca54ed7
Exnovia de Epstein, invoca la Quinta Enmienda ante Congreso
sheinbaum_garcia_nuevo_leon_126a32490c
Agradece Sheinbaum cálido recibimiento en García, NL
EH_UNA_FOTO_29_d93044dbec
Policía británica evalúa señalamientos contra expríncipe Andrés
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
Whats_App_Image_2026_02_07_at_09_18_02_1ab086f6b7
El origen del nombre de los Seattle Seahawks (Halcones Marinos)
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×