Aplican 7 mil 500 vacunas en campaña en Monterrey

Alrededor de 7 mil 500 dosis de vacunas han sido aplicadas como parte de la campaña “Vacunaciones que Resuelven”, impulsada por el Gobierno de Monterrey en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón.

La funcionaria destacó que la visión del alcalde Adrián de la Garza en materia de salud es priorizar la prevención, por lo que se promueven jornadas que acerquen servicios médicos gratuitos a personas de todas las edades en distintos sectores de la ciudad.

Alta participación ciudadana

La campaña, enfocada en la aplicación de vacunas contra el sarampión e influenza, comenzó a finales de enero y ha registrado una alta afluencia durante la presente semana.

Barrón detalló que tan solo este sábado se aplicaron más de 2 mil 500 dosis y estimó que, de mantenerse la participación, podrían alcanzar cerca de 10 mil vacunas al cierre del fin de semana.

Brigadas en distintos sectores

Este sábado, la brigada se instaló en la explanada de la Plaza Zaragoza, donde se ofrecieron de manera gratuita las vacunas, priorizando a niñas y niños por ser uno de los grupos más susceptibles a contagios.

Asimismo, la secretaria adelantó que la campaña continuará en sectores como Cumbres, Puerta de Hierro y Satélite, cuyas fechas y ubicaciones serán anunciadas a través de las redes sociales oficiales del municipio.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Monterrey de acercar servicios de salud a la ciudadanía y fortalecer la cultura de la prevención.

Las autoridades invitaron a la población a acudir a completar o actualizar su esquema de vacunación y contribuir al bienestar colectivo.

