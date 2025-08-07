Apodaca se corona tetracampeón estatal en Olimpiada 2025

El municipio de Apodaca se consolidó como la máxima potencia deportiva estatal al conquistar, por cuarto año consecutivo, el campeonato de la Olimpiada Estatal Nuevo León 2025, en una edición histórica que celebró no solo el talento competitivo, sino también el trabajo en equipo y la inclusión social.

Además del tetracampeonato, Apodaca obtuvo el subcampeonato en la Paralimpiada Estatal, demostrando un compromiso firme con la inclusión de personas con discapacidad en el deporte.

Con 150 medallas de oro en la Olimpiada y 140 en la Paralimpiada, la ciudad destacó en múltiples disciplinas.

Reconocimiento al esfuerzo colectivo

Por su parte, el alcalde César Garza Arredondo celebró el logro junto a los atletas, entrenadores y familias, subrayando que el resultado es fruto de un trabajo coordinado entre Secretaría de Deportes, cuerpos técnicos, voluntarios y el respaldo incondicional de las madres y padres de familia.

“Hoy no solo celebramos un resultado, celebramos el esfuerzo, la pasión y el compromiso de nuestras niñas, niños y adolescentes”, declaró el edil.

Cabe destacar que uno de los mayores logros individuales fue el del equipo de Pentatlón Moderno, que obtuvo su tercer campeonato consecutivo, consolidando su lugar como referente estatal en esta exigente disciplina multievento.

Liderazgo en atletismo

Los máximos medallistas tanto en atletismo paralímpico como convencional pertenecen a Apodaca, lo que reafirma la calidad de sus programas de formación y la continuidad en la preparación de alto rendimiento.

Durante su mensaje de celebración, el presidente municipal reiteró que este tipo de logros solo son posibles con disciplina, pasión y comunidad. La unión entre gobierno, familias y atletas ha sido clave en este nuevo capítulo de éxito.

“Somos talento, somos entrega, somos Apodaca… ¡Y somos tetracampeones!”, concluyó Garza Arredondo.

