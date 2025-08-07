Cerrar X
EH_UNA_FOTO_c7b05800e1
Nuevo León

Apodaca se corona tetracampeón estatal en Olimpiada 2025

Con 150 medallas de oro en la Olimpiada y 140 en la Paralimpiada, el municipio reafirma su liderazgo y compromiso con la inclusión y el alto rendimiento

  • 07
  • Agosto
    2025

El municipio de Apodaca se consolidó como la máxima potencia deportiva estatal al conquistar, por cuarto año consecutivo, el campeonato de la Olimpiada Estatal Nuevo León 2025, en una edición histórica que celebró no solo el talento competitivo, sino también el trabajo en equipo y la inclusión social.

Además del tetracampeonato, Apodaca obtuvo el subcampeonato en la Paralimpiada Estatal, demostrando un compromiso firme con la inclusión de personas con discapacidad en el deporte.

Con 150 medallas de oro en la Olimpiada y 140 en la Paralimpiada, la ciudad destacó en múltiples disciplinas.

TCO2.jpg

Reconocimiento al esfuerzo colectivo

Por su parte, el alcalde César Garza Arredondo celebró el logro junto a los atletas, entrenadores y familias, subrayando que el resultado es fruto de un trabajo coordinado entre Secretaría de Deportes, cuerpos técnicos, voluntarios y el respaldo incondicional de las madres y padres de familia.

“Hoy no solo celebramos un resultado, celebramos el esfuerzo, la pasión y el compromiso de nuestras niñas, niños y adolescentes”, declaró el edil.

Cabe destacar que uno de los mayores logros individuales fue el del equipo de Pentatlón Moderno, que obtuvo su tercer campeonato consecutivo, consolidando su lugar como referente estatal en esta exigente disciplina multievento.

TCO3.jpg

Liderazgo en atletismo

Los máximos medallistas tanto en atletismo paralímpico como convencional pertenecen a Apodaca, lo que reafirma la calidad de sus programas de formación y la continuidad en la preparación de alto rendimiento.

TCO4.jpg

Durante su mensaje de celebración, el presidente municipal reiteró que este tipo de logros solo son posibles con disciplina, pasión y comunidad. La unión entre gobierno, familias y atletas ha sido clave en este nuevo capítulo de éxito.

“Somos talento, somos entrega, somos Apodaca… ¡Y somos tetracampeones!”, concluyó Garza Arredondo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

A_la_baja_delitos_en_NL_San_Pedro_el_mas_seguro_del_pais_5b7500927a
A la baja delitos en NL; San Pedro el más seguro del país
Whats_App_Image_2025_08_07_at_4_58_11_PM_7fd2169362
Instalan Comisión Estatal de Desarrollo Social en el estado
Entrega_Monterrey_actas_a_ninos_sin_registro_por_segunda_ocasion_e2a6e1c202
Entrega Monterrey actas a niños sin registro por segunda ocasión
publicidad

Últimas Noticias

trump_putin_5397d4a2df
Revela Donald Trump fecha para su reunión con Putin
Whats_App_Image_2025_08_08_at_3_33_47_PM_05c61325d0
Construirán viaducto para traslado de mercancía entre NL y Texas
EH_UNA_FOTO_f0eab72fa1
Impulsa México sector artesanal con la revitalización del Fonart
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
publicidad
×