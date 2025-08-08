Arranca rehabilitación en los parques Avándaro y Las Fuentes

El municipio de Monterrey inició con la rehabilitación de dos parques al sur de la ciudad: Avándaro y Las Fuentes; al evento asistió el alcalde Adrián de la Garza, quien aseguró transformar "estas áreas verdes en lugares dignos, seguros y llenos de vida para todas las familias".

Las obras en el parque Avándaro contarán con una nueva cancha polivalente con 310 metros cuadrados de carpeta asfáltica, canchas para fútbol y basquetbol, áreas de juegos infantiles, aparatos de ejercicio, bancas y mesas de picnic.

Junto a 30 nuevos puntos de iluminación para los parques con reflectores, dos postes de alumbrado, canalización y cableado con postes de tres metros de altura.

Me dio mucho gusto regresar al sur de la ciudad para arrancar la rehabilitación de los parques Avándaro y Las Fuentes. 🛝🌳



Lo más valioso de estos proyectos es que nacen del diálogo con los vecinos: son espacios pensados por y para ustedes.



Vamos a transformar estas áreas… pic.twitter.com/6dVvNc3c4t — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) August 8, 2025

"Vamos a transformar estas áreas verdes en lugares dignos, seguros y llenos de vida para todas las familias". "Gracias por confiar y por sumarse a construir un mejor Monterrey", menciona el edil en redes sociales.

Comentarios