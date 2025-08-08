Cerrar X
Nuevo León

Arranca rehabilitación en los parques Avándaro y Las Fuentes

El municipio de Monterrey inició con la rehabilitación de dos parques al sur de la ciudad: Avándaro y Las Fuentes; asistió el alcalde Adrián de la Garza

  • 08
  • Agosto
    2025

El municipio de Monterrey inició con la rehabilitación de dos parques al sur de la ciudad: Avándaro y Las Fuentes; al evento asistió el alcalde Adrián de la Garza, quien aseguró transformar "estas áreas verdes en lugares dignos, seguros y llenos de vida para todas las familias".

Las obras en el parque Avándaro contarán con una nueva cancha polivalente con 310 metros cuadrados de carpeta asfáltica, canchas para fútbol y basquetbol, áreas de juegos infantiles, aparatos de ejercicio, bancas y mesas de picnic.

Junto a 30 nuevos puntos de iluminación para los parques con reflectores, dos postes de alumbrado, canalización y cableado con postes de tres metros de altura.

"Vamos a transformar estas áreas verdes en lugares dignos, seguros y llenos de vida para todas las familias".

"Gracias por confiar y por sumarse a construir un mejor Monterrey", menciona el edil en redes sociales.

 


Comentarios

Etiquetas:
