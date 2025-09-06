Cerrar X
Arrancarán el martes obras del tren Saltillo–Nuevo Laredo

Sheinbaum dijo que regresarán el secretario de Comunicaciones y Transportes, y el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, para el banderazo

  • 06
  • Septiembre
    2025

La construcción del tramo Nuevo León del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo arrancará el martes, anunció la presidenta Claudia Sheiunbaum.

Durante su mensaje desde la Macroplaza por su Primer Informe de Gobierno, la mandataria confirmó oficialmente que la obra, que irá de la Capital a Querétaro para conectarse con Coahuila y Tamaulipas, será conocida como Tren del Golfo de México.

Para iniciar las labores en territorio neolonés dijo que se desplegarán a la entidad Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como Andrés Lajous, director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. 

“Van a venir a dar el banderazo de salida de la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, que obviamente pasa por Monterrey. Es el Tren del Golfo de México, otra vez, del Golfo de México”, reveló con énfasis el nombre.

Acompañada del gobernador Samuel García, la presidenta destacó la relevancia del proyecto en la entidad.

Claudia Sheinbaum

“Esta es una de las obras más importantes para Nuevo León”, destacó, “El tren de pasajeros es muy importante, el de carga también, pero el de pasajeros muy importante porque une comunidades, potencia el desarrollo regional.

“Ahí donde hay una estación de ferrocarril hay desarrollo económico local, además une estados y, en este caso, une al centro del País con el norte, por eso estamos empeñados en construirlo”, argumentó.

El arranque de las labores en la entidad suma al menos un par de aplazamientos desde julio de este año.

Con anterioridad, la mandataria federal dejó entrever la posibilidad de que ambos trenes interconectados -el de la Capital a Querétaro y el de Saltillo a Nuevo Laredo- lleven el nombre de Golfo de México.

La propuesta surgió ante la polémica decisión del gobierno de Estados Unidos de renombrar aquel espacio marítimo como Golfo de América, sin embargo, no estaba confirmada sino hasta este sábado en Monterrey.


